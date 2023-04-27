Ввечері 26 квітня турецьке видання AVAZTÜRK повідомило, що у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана стався інфаркт. Водночас вже через декілька годин Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини спростував цю інформацію.

Про це повідомляють #Букви.

25 квітня турецькому президенту раптово стало погано у прямому етері телеканалу Ülke TV. Ердоган відповідав на запитання ведучого, як раптом зупинився. Коли на телебачення зрозуміли, що президенту погано – етер миттєво перервали.

Однак вже за 10 хвилин трансляцію відновили, а Ердоган перепросив за інцидент. Він пояснив, що через важкий графік захворів на шлунковий грип і тому йому стало погано. Він відповів на ще декілька питань ведучого після чого програму звершили.

Своєю чергою видання AVAZTÜRK повідомило, що під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому етері в Ердогана стався серцевий напад.

У ЗМІ наголосили, що одразу зі студії Ердогана терміново госпіталізували. Також у виданні додали, що стан президента Туреччини – тяжкий.

Проте вже через декілька годин після повідомлення про начебто інфаркт в Ердогана, Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини спростував цю інформацію, повідомляє Нurriyet.

“Твердження про те, що у президента Ердогана трапився серцевий напад і він був госпіталізований, не відповідають дійсності. Президент візьме участь у церемонії першого завантаження палива на АЕС “Акую”, яка відбудеться завтра, за допомогою прямої трансляції”, – мовиться у заяві.

Також за словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октайя, в Ердогана “легка застуда” і його загальний стан він оцінив як “дуже добрий”.