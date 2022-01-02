Про це розповів польський журналіст та головний редактор видання Gazeta Wyborcza Адам Міхнік в інтерв’ю з п’ятим президентом Петром Порошенко.
Говорячи про звинувачення українською прокуратурою Петра Порошенка у державній зраді та фінансуванні тероризму журналіст додав, що нещодавно прочитав книжку розмов Енн Епллбом з Дональдом Туском під назвою “Вибір”. У ній колишній прем’єр-міністр Польщі розповів про свій візит до Києва та спілкування з президентом Зеленським.
Я побачив у ньому справжню рішучість, навіть лють, коли він сказав, як сильно хоче посадити Порошенка. Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія”, – ствердив Дональд Туск.
Порошенко відповів журналістові, що “хотів би це прокоментувати з гумором, але в нього не вистачає слів”.
Поблизу кордонів України розташована російська армія, наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати, з другої половини жовтня б’ють в набат. В цих умовах Україна має робити рух у двох напрямках: зміцнювати міжнародну підтримку та укріплювати внутрішню єдність, включно з підвищення боєздатності Збройних сил. А Зеленський щотижня коментує Порошенка. Питання суверенітету, територіальної цілісності й відсічі агресії його турбують менше, ніж власний рейтинг”, – зазначив лідер партії “Європейська Солідарність”.
- Нагадаємо, що п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко наголосив на необхідності санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” як засобу впливу та захисту від президента Росії Володимира Путіна.
- Також лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко певен, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського, штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, що репресували опозицію.