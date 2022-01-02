Польський журналіст Адам Міхнік зазначив, що колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у книзі "Вибір" розповів про свій візит до Києва та прокоментував зустріч з Володимиром Зеленським, додавши, що опозиція в Україні для президента більша емоційна проблема, ніж Росія.

Про це розповів польський журналіст та головний редактор видання Gazeta Wyborcza Адам Міхнік в інтерв’ю з п’ятим президентом Петром Порошенко.

Говорячи про звинувачення українською прокуратурою Петра Порошенка у державній зраді та фінансуванні тероризму журналіст додав, що нещодавно прочитав книжку розмов Енн Епллбом з Дональдом Туском під назвою “Вибір”. У ній колишній прем’єр-міністр Польщі розповів про свій візит до Києва та спілкування з президентом Зеленським.

Я побачив у ньому справжню рішучість, навіть лють, коли він сказав, як сильно хоче посадити Порошенка. Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія”, – ствердив Дональд Туск.

Порошенко відповів журналістові, що “хотів би це прокоментувати з гумором, але в нього не вистачає слів”.