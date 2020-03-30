Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Літні Олімпійські ігри перенесли через пандемію коронавіруса. Олімпіаду перенесли на 2021 рік. Змагання пройдуть з 23 липня по 8 серпня. У зв’язку з цим також буде змінено графік тренувань для спортсменів.
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах пояснив, що була обрана ця дата, щоб надати організаторам максимальний час для боротьби з наслідками коронавіруса.
Відзначається, що відстрочка матиме багато наслідків для організаторів в св’язку з плануванням. Складнощі стосуватимуться ряду сторін, чиї інтереси порушені.
- Раніше у Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, що Олімпійські ігри в Токіо найімовірніше просто скасують, ніж будуть переносити, якщо ризик від коронавірусу буде занадто високий.
- Напередодні голова Олімпійського комітету Японії (JOC) Ясухіро Ямашита заявив, що незабаром можливо буде офіційно прийнято рішення про перенесення Ігор на 2021 рік через пандемію коронавірусу.