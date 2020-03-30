Літні Олімпійські ігри відкладені на рік через пандемію коронавіруса і пройдуть в 2021 році в період з 23 липня по 8 серпня.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Літні Олімпійські ігри перенесли через пандемію коронавіруса. Олімпіаду перенесли на 2021 рік. Змагання пройдуть з 23 липня по 8 серпня. У зв’язку з цим також буде змінено графік тренувань для спортсменів.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах пояснив, що була обрана ця дата, щоб надати організаторам максимальний час для боротьби з наслідками коронавіруса.

Відзначається, що відстрочка матиме багато наслідків для організаторів в св’язку з плануванням. Складнощі стосуватимуться ряду сторін, чиї інтереси порушені.