Американський канал HBO оприлюднив перші фото зі зйомок серіалу "Дім дракона" ("House of the Dragon"), який є приквелом популярного телесеріалу в жанрі фентезі "Гра престолів".

Про це повідомляє видання Variety. Фото були опубліковані в офіційному Instagram-акаунті HBO.

Зйомки приквелу стартували у квітні цього року.

Очікується, що на екрани “Дім дракона” вийде у 2022 році (всього має бути 10 серій).

Приквел заснований на книзі Джорджа Мартіна “Полум’я і кров”.

Події розгортатимуться за 300 років до тих, що були описані у “Грі престолів”, у час, коли королівський дім Таргарієнів перебував на піку своєї могутності.

Відтак, головними героями будуть представники династії Таргарієнів, пращурів Дейнеріс Таргарієн, які правили Вестеросом упродовж століть.

За сюжетом після смерті старого короля принц і принцеса Таргарієн почнуть боротьбу за трон, і кожного спадкоємця підтримає своя партія сподвижників. Це призведе до початку громадянської війни на Вестеросі, відомої як “Танець драконів”.

До зйомок нового серіалу залучений сам Джордж Мартін, а також Мігель Сапочнік, режисер кількох серій “Гри престолів”.

HBO released the first official photos of the ‘Game of Thrones’ prequel ‘House of the Dragon.’ #THRNews pic.twitter.com/Huixwt9XM5 — The Hollywood Reporter (@THR) May 5, 2021

Раніше став відомий акторський склад. Так, Емма Д’Арсі зіграє принцесу Рейнір Таргарієн; Стів Туссен – Корліса Веларіона або “Морського змія”; Педді Консідайн – короля Візеріса і Таргарієна; Метт Сміт – принца Деймона Таргарієна; Олівія Кук – Алісенту Хайтауер; Ріс Іванс – Отто Хайтауера.

На першому із опублікованих фото зі зйомок представлені принц Деймон Таргарієн та принцеса Рейнір Таргарієн.

На другому – лорд Корліс Веларіон на прізвисько “Морський змій”.

На іншому фото представлені Отто Хайтауер і його дочка Алісента.

Як відомо, серіал “Гра престолів” виходив на екрани з 2011 по 2019 роки (всього вісім сезонів).

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