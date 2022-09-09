6 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5616 "Про охорону географічних зазначень сільськогосподарської продукції" та відхилила тютюнові правки №20 та №21. Ухвалення саме цих правок дозволило б відновити куріння у приміщеннях ресторанів, кафе, барів, готелів та інших громадських приміщеннях. У мережі вже опублікували перелік нардепів, які підтримали таке рішення. Більшість з них — від партії "Слуга народу".

Про це повідомляє громадська організація “Життя” у Facebook.

Нижче опубліковано список депутатів ВР, які підтримали тютюнові поправки у сесійній залі. Саме вони голосували в інтересах тютюнової індустрії.

Йдеться про поправку 20, яку ініціювали народні депутати Ігор Фріс та Олександр Санченко, щодо відновлення куріння в громадських приміщеннях, та поправку 21, яку ініціював народний депутат Дмитро Наталуха.

Депутати відкрито підтримали поправки, які мали ознаки просування корпоративних фінансових інтересів тютюнової індустрії та роздрібних продавців тютюнових виробів на противагу інтересам захисту здоровʼя людей.

Ухвалення правок створило б додаткові умови, за яких куріння і вживання тютюну стане доступнішим й отримає додаткові форми просування, особливо серед дітей та молоді.

Більшість нардепів з переліку належать до фракції політичної партії “Слуга народу”.

Арістов Ю. Ю. Боблях А. Р. Божков О. В. Васюк О. О. Гузенко М. В. Діденко Ю. О. Жупанин А. В. Здебський Ю. В. Іонушас С. К. Кисилевський Д. Д. Клочко А. А. Колісник А. С. Корявченков Ю. В. Лис О. Г. Маслов Д. В. Мельник П. В. Михайлюк Г. О. Неклюдов В. М. Пасічний О. С. Припутень Д. С. Салійчук О. В. Соломчук Д. В. Тарасенко Т. П. Тимофійчук В. Я. Ткаченко О. М. Устенко О. О. Шол М. В. Якименко П. В. Янченко Г. І. Арсенюк О. О. Брагар Є. В. Воронов В. А. Горенюк О. О. Дануца О. А. Дирдін М. Є. Дубнов А. В. Жмеренецький О. С. Заблоцький М. Б. Завітневич О. М. Задорожний А. В. Заремський М. В. Захарченко В. В. Кальченко С. В. Касай К. І. Кириченко М. О. Кицак Б. В. Коваль О. В. Колєв О. В. Колюх В. В. Копиленко О. Л. Красов О. І. Лічман Г. В. Марусяк О. Р. Мисягін Ю. М. Мулик Р. М. Нагаєвський А. С. Павлюк М. В. Пашковський М. І. Петруняк Є. В. Потураєв М. Р. Пушкаренко А. М. Саламаха О. І. Санченко О. В. Стріхарський А. П. Тарасов О. С. Чорноморов А. О. Юраш С. А. Яковлєва Н. І. — Позафракційні Магера С. В. Гриб В. О. Іванісов Р. В. Магомедов М. С. — Депутатська група “Платформа за життя та мир” Макаренко М. В. Скорик М. Л. — Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Абдулін О. Р. Крулько І. І. — Депутатська група “Партія “За майбутнє” Герега О. В. — Депутатська група Відновлення України” Ковальов О. І. Юрченко О. М. Єфімов М. В. Плачкова Т. М. — Депутатська група “ДОВІРА” Вацак Г. А. Кучер М. І. Сухов О. С. Вельможний С. А. Іванчук А. В. Петьовка В. В. Приходько Б. В.

У громадській організації нагадали, що у 2006 році Верховна Рада України ратифікувала Рамкову Конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну – перший у світі міжнародний правовий договір у сфері громадського здоров’я, що накладає на Україну певні юридичні зобов’язання. В преамбулі РКБТ визначено приділяти пріоритетну увагу своєму праву на захист здоров’я людей.

За даними ВООЗ, вживання тютюну та вплив вторинного тютюнового диму є причиною передчасної смерті 130 тисяч людей в Україні щороку, а економічні втрати, станом на 2021 рік, становлять 3,2% ВВП.

ДОВІДКА. Центр громадянського представництва “Життя” – громадська організація, яка працює з 2009 року в сфері громадського здоров’я, передусім – контролю за тютюном.