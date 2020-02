Про це повідомляється на сайті “Оскара”.

Варто відзначити, що це не перший “Оскар” американської актриси. У неї вже є статуетка в номінації “Краща жіноча роль другого плану” за фільм “Холодна гора” 2003 року.

Також в цій номінації були представлені: Синтія Еріво – “Гаррієт”, Скарлетт Йоганссон – “Шлюбна історія”, Сірша Ронан – “Маленькі жінки”, Шарліз Терон – “Секс-бомба”.

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020