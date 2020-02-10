Про це повідомляється на сайті “Оскара”.
Варто відзначити, що це не перший “Оскар” американської актриси. У неї вже є статуетка в номінації “Краща жіноча роль другого плану” за фільм “Холодна гора” 2003 року.
Також в цій номінації були представлені: Синтія Еріво – “Гаррієт”, Скарлетт Йоганссон – “Шлюбна історія”, Сірша Ронан – “Маленькі жінки”, Шарліз Терон – “Секс-бомба”.
#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u
— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Південнокорейський фільм “Паразити” отримав чотири “Оскара”. Це перший неангломовний фільм, який отримав головну статуетку за “Кращий фільм”.
- Раніше #Букви розповідали про цікаві факти нинішньої церемонії.