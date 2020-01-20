20:58 Міністерка освіти Новосад про свою зарплату: «дитину утримувати не зможу»
20:35 Ліві висунули на пост президента Польщі відкритого гея
20:25 «Образа Конституції»: адвокати Трампа закликали Сенат відхилити звинувачення Конгресу
19:46 «Укрзалізниця» підписала меморандум з китайським виробником локомотивів
18:57 «Мінера» моста Метро переведуть до психіатричного закладу
18:31 Філарет хоче повернути постанову про ліквідацію Київського Патріархату
17:52 Фірташа з Хорошковським не бачила: Рожкова викрила Дубинського в поширенні фейків
17:48 Родичам загиблих захисників Донецького аеропорту вручили відзнаки
16:52 Прокуратура відкрила провадження за показами звільнених полонених
16:24 У Київській області ветеран АТО застрелив приятеля через суперечку, який президент краще
15:59 Гончарук заявив, що тарифи знижені на 30%: українці спростували
15:49 У МЗС відреагували на включення тризуба в «Керівництво з протидії екстремізму»
15:20 Насіров допоміг Парнасу позичити $ 10 мільйонів, – ЗМІ
15:07 Зеленський назвав умову своєї відставки
Ексклюзив
14:45 У Генштабі відзвітували про втрати ЗСУ на Донбасі протягом 2017-20 років
13:00 В Ірані стверджують, що залишаються в ядерній угоді
12:20 «Розірву на х*й”: в Борисполі прикордонники зняли з рейсу п’яного пасажира
11:27 У київському метро вранці не працювали дві станції
11:09 У Херсоні затримують банду, якою керує помічник екснардепа
10:31 Молдова знову дозволила «придністровським» авто перетинати кордон з Україною
10:00 Зеленський розповів про реалізацію проєктів «Бабин Яр» і «Маленький Єрусалим»
09:39 Зеленський вшанував пам’ять «кіборгів», загиблих в ДАП
08:57 Як президент, зробив все, що міг, – Зеленський про відносини з США
08:33 Дженніфер Еністон і Бред Пітт підігріли чутки про своє возз’єднання
07:59 В мені тече єврейська кров, – Зеленський

«Образа Конституції»: адвокати Трампа закликали Сенат відхилити звинувачення Конгресу

Захисники президента США Дональда Трампа опублікували судовий меморандум, в якому закликали Сенат відхилити звинувачення Конгресу проти нього.

Понеділок, 20 січня 2020, 20:25

Текст меморандуму опубліковано на сайті Білого дому.

У понеділок, 20 січня, напередодні судового розгляду в Сенаті по суті справи щодо імпічменту адвокатська група президента США Дональда Трампа опублікувала меморандум, в якому виклала свою позицію.

У 110-сторінковому документі наголошується, що статті звинувачення проти Трампа, прийняті Конгресом, є “образою Конституції”.

“Статті імпічменту, які зараз знаходяться в сенаті, є образою Конституції та наших демократичних інститутів. Самі статті — і сфальсифікований процес, який привів їх сюди — є зухвалим політичним актом демократів, який повинен бути відкинутий. … Все, що вдалося демократам Палати представників довести, — це те, що президент не зробив абсолютно нічого поганого. Все це небезпечне спотворення Конституції”, — йдеться в описі меморандуму.

На думку адвокатів Трампа, Сенат повинен відхилити звинувачення проти нього.

“Сенат повинен швидко відхилити ці відсутні статті про імпічмент і виправдати президента”, — зазначили захисники.

Нагадаємо,  наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.

10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі щодо його імпічменту. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.

Теги: Дональд Трамп, імпічмент Трампа, Конгрес США

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!