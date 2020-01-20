«Образа Конституції»: адвокати Трампа закликали Сенат відхилити звинувачення Конгресу

Захисники президента США Дональда Трампа опублікували судовий меморандум, в якому закликали Сенат відхилити звинувачення Конгресу проти нього.

Текст меморандуму опубліковано на сайті Білого дому.

У понеділок, 20 січня, напередодні судового розгляду в Сенаті по суті справи щодо імпічменту адвокатська група президента США Дональда Трампа опублікувала меморандум, в якому виклала свою позицію.

У 110-сторінковому документі наголошується, що статті звинувачення проти Трампа, прийняті Конгресом, є “образою Конституції”.

“Статті імпічменту, які зараз знаходяться в сенаті, є образою Конституції та наших демократичних інститутів. Самі статті — і сфальсифікований процес, який привів їх сюди — є зухвалим політичним актом демократів, який повинен бути відкинутий. … Все, що вдалося демократам Палати представників довести, — це те, що президент не зробив абсолютно нічого поганого. Все це небезпечне спотворення Конституції”, — йдеться в описі меморандуму.

На думку адвокатів Трампа, Сенат повинен відхилити звинувачення проти нього.

“Сенат повинен швидко відхилити ці відсутні статті про імпічмент і виправдати президента”, — зазначили захисники.