«Образа Конституції»: адвокати Трампа закликали Сенат відхилити звинувачення Конгресу

Текст меморандуму опубліковано на сайті Білого дому.
У понеділок, 20 січня, напередодні судового розгляду в Сенаті по суті справи щодо імпічменту адвокатська група президента США Дональда Трампа опублікувала меморандум, в якому виклала свою позицію.
У 110-сторінковому документі наголошується, що статті звинувачення проти Трампа, прийняті Конгресом, є “образою Конституції”.
“Статті імпічменту, які зараз знаходяться в сенаті, є образою Конституції та наших демократичних інститутів. Самі статті — і сфальсифікований процес, який привів їх сюди — є зухвалим політичним актом демократів, який повинен бути відкинутий. … Все, що вдалося демократам Палати представників довести, — це те, що президент не зробив абсолютно нічого поганого. Все це небезпечне спотворення Конституції”, — йдеться в описі меморандуму.
На думку адвокатів Трампа, Сенат повинен відхилити звинувачення проти нього.
“Сенат повинен швидко відхилити ці відсутні статті про імпічмент і виправдати президента”, — зазначили захисники.
Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.
10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі щодо його імпічменту. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.
- 16 cічня у Сенаті Сполучених Штатів Америки було офіційно розпочато процес імпічменту президенту Дональду Трампу.
- Розгляд справи щодо імпічмента президента США Дональда Трампа в Сенаті по суті розпочнеться 21 січня, а саме голосування відбудеться приблизно через два тижні.