Поліція Бренсона, штат Міссурі, повідомляє, що розпізнала останки Девіда Кеніга, бійця змішаних єдиноборств, який зник безвісти майже два роки тому.

Про це повідомляє міжнародне агенство CNN.

Останки скелета знайшов у лісі минулого тижня чоловік, який шукав оленячі роги, повідомляється в заяві Департаменту поліції Бренсона.

За словами судмедексперта причиною смерті стало “вбивство у невизначений спосіб”.

Під час обшуку місцевості слідчі поліції виявили особисті речі хлопця, а судово-медичний стоматолог підтвердив, що це був Кеніг, якому було 25 років, на момент смерті.

Хлопця востаннє бачили восьмого лютого 2020 року, а в березні він вважався зниклим безвісти.

“Ми просто вбиті. І хоча Дейв пропав безвісти протягом 22 місяців, це не спрощує біль. Те, що ми зараз відчуваємо, – це просто невимовний біль”, – заявила мати Трейсі Кеніг.

Мати Кеніга є адміністратором групи у Facebook із 14 400 учасників, яка організувала пошуки сина та поділилася інформацією про цю справу.

Близькі люди описують Кеніга як людину з великим серцем.

“Тренувати із ним завжди було приємно. Він дбав про групу і завжди був поруч, щоб вислухати та підтримати своїх товаришів по команді. Справді, ніжний гігант”, — наголосив головний тренер бійцівського клубу Бренсона Джей Ті Тіллі.