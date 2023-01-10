Про це повідомило RFI.

Служба з питань зміни клімату Copernicus нагадала, що протягом 2022 року у світі сталася низка безпрецедентних природних катаклізмів. 2016, 2020, 2019 і 2017 роки стали найспекотнішими в порядку спадання.

Від двомісячної весняної спеки, коли температура перевищила 40°C, постраждали Пакистан і Північна Індія. Торік третину Пакистану охопили повені. Вся Європа пережила другий найспекотніший рік за всю історію, а у Франції, Великій Британії, Іспанії та Італії фіксували нові рекорди середньої температури.

Також на континенті спостерігалася сильна посуха. У порівнянні зі середньосвітовою за останні 30 років температура в Європі зросла більш ніж удвічі. Крім того, регіон демонструє найвищий темп зростання з-поміж усіх континентів.

“2022-й став ще одним роком кліматичних екстремальних ситуацій у Європі та в усьому світі. Ці події підкреслюють, що ми вже відчуваємо на собі руйнівні наслідки глобального потепління”, – наголосила заступниця керівника служби зміни клімату Copernicus Саманта Берджесс.

Також безпрецедентне тепло у 2022 році спостерігалося у великих районах Близького Сходу, Китаю, Центральної Азії та Північної Африки. Щодо негативного впливу зміни температури, зокрема на сільське господарство, річковий транспорт і управління енергією, заявили Китай й Західна Європа.

У 2022 році рекордні температури було зафіксовано і в полярних регіонах Землі.

Протягом десятиліть зросли відсотки в атмосфері вуглекислого газу (CO2) і метану (CH4), які й спричиняють глобальне потепління. Концентрації в атмосфері двох основних парникових газів досягли рекордних рівнів. Вуглекислий газ підвищився до 417 ppm – найвищого за понад два мільйони років показника. Також протягом 800 тисяч років не спостерігалося, аби рівень метану зріс до 1894 частинок на мільярд.

“Концентрація в атмосфері продовжує зростати без ознак уповільнення”, – підтвердив директор служби моніторингу атмосфери Copernicus Венсан-Анрі Пеш.