Про це повідомляє французький канал BFM.
Уточнюється, що від вірусу помер 60-річний чоловік в Парижі.
При цьому в управлінні охорони здоров’я Франції повідомили, що пацієнт тривалий час знаходився в дуже важкому стані.
Також повідомляється, що у Франції зафіксовано ще три випадки інфікування коронавірусом.
На даний момент двоє чоловіків, громадян Франції віком 36 та 55 років були госпіталізовані. В той же час відомо, що один з них нещодавно повернувся додому до Франції з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні спостерігається спалах коронавірусу.
Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров’я Франції заявляв, що всі пацієнти, які захворіли на коронавірус в країні, вже були вилікувані.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар на слуханнях в комітеті з асигнувань заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена через рік.