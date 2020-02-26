Про це повідомляє французький канал BFM.

Уточнюється, що від вірусу помер 60-річний чоловік в Парижі.

При цьому в управлінні охорони здоров’я Франції повідомили, що пацієнт тривалий час знаходився в дуже важкому стані.

Також повідомляється, що у Франції зафіксовано ще три випадки інфікування коронавірусом.

На даний момент двоє чоловіків, громадян Франції віком 36 та 55 років були госпіталізовані. В той же час відомо, що один з них нещодавно повернувся додому до Франції з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні спостерігається спалах коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров’я Франції заявляв, що всі пацієнти, які захворіли на коронавірус в країні, вже були вилікувані.