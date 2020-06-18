Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін похвалився, що став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Державне бюро розслідувань (ДБР) завело на п’ятого президента Петра Порошенка справа “за розпалювання міжрелігійної ворожнечі” через отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

“Відсидиш за томос, Петя”, – написав Добкін.

Він також опублікував свою заяву до ДБР.

“Так, маніпулюючи прагненнями православної спільноти України до об’єднання, Порошенко використовував церковні організації й релігійне протистояння для досягнення перемоги на виборах 2019 року. Такі злочинні дії Порошенка викликали загострення релігійного (міжконфесійного) протистояння і ворожнечі в державі … Проте, заяви президента Порошенка П. О., рішення парламенту, прийняті його політсилою, численні візити дипломатичних делегацій України в Стамбул, зустрічі з Константинопольським патріархом державних чиновників – дозволяють зробити висновок про те, що тема об’єднання православних конфесій України та доцільності створення помісної церкви перестала бути внутрішньою справою церкви. Відбулося активне політичне втручання та адміністративний тиск на священновладдя і вірян Української Православної Церкви Московського і Київського патріархатів з метою змусити їх прийняти проєкт створення ЄПЦ саме в тому форматі, який вважали правильним Порошенко П.О. і в той час президентські політичні кола”, – йдеться в заяві.

За словами Добкіна, дії Порошенка “становлять небезпеку для соціального миру і політичної стабільності в Україні та містять ознаки кримінальних діянь, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України”.

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру в нібито тиску на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби.

Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування – з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Під будівлю райсуду приїхали прихильники п’ятого президента Петра Порошенка. Також стягуються сили поліції.