Про це він заявив в коментарі #Буквам.

“У відносинах між МВФ і Україною відставка Смолія – це величезний кидок наших західних партнерів. Ми отримали гроші (транш від МВФ, – ред.) і відразу ж їх кинули. Зрозуміло, що найближчим часом ця ситуація заблокує нашу співпрацю з МВФ і з іншими західними партнерами”, – зазначив Сергій Фурса, підкресливши, що “наразі довіри до України немає абсолютно”.

За його словами, крім відсутності довіри, для України немає і грошей від західних партнерів.

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Сергій Фурса наголошує, що для них завжди була важлива незалежність Національного банку України.

“Наприклад, події вчорашньої ночі. Україна розмістила єврооблігації і тим самим нібито привернула нових грошей на мільярд доларів. Але угода не була закрита повністю і всі ці покупці зробили так, щоб її анулювати”, – сказав інвестиційний банкір.

“Інвестори показали, що для України зараз грошей немає”.