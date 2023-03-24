Сьогодні, 24 березня у Шевченківському райсуді Києва обрали запобіжний захід Олегу Захару — третьому фігуранту справи про "п’яні вечірки". Суддя ухвалила рішення відправити підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави.

Про це пише видання Watchers.

Зазначається, що третьому фігуранту “п’яних вечірок” — 21-річному блогеру Олегу Захару — повідомили про підозру у сексуальному насиллі.

За даними видання, на слуханні 24-го березня були присутні ті, хто підтримує підозрюваного, а також потерпіла.

“Олег Захар на початку слухання виглядав наляканим. Коли суддя Олена Мєлєшак запитала, чи ознайомився він з пам’яткою про права та обов’язки, молодик просто кивнув головою. Суддя ж натомість роз’яснила йому обов’язок відповідати словами, адже вівся технічний запис засідання”, — йдеться в матеріалі.

Адвокат підозрюваного заявив клопотання про проведення закритого судового засідання, посилаючись на норму щодо проведення закритих слухань у тих випадках, коли йдеться про ймовірне сексуальне насилля

. Після чого прокурор Максим Дергачьов підтримав рішення. Суд проводив розгляд закрито.

Загалом прокуратура наполягала на триманні молодика під вартою. Тоді як адвокат підозрюваного просив повністю відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.

“Суд ухвалив: клопотання задовольнити, застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначити до 1-го травня. Визначити Олегу Захару заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів (402 600 гривень)”, — заявила суддя.

На внесення застави підозрюваний має 5 днів.