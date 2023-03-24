Про це пише видання Watchers.
Зазначається, що третьому фігуранту “п’яних вечірок” — 21-річному блогеру Олегу Захару — повідомили про підозру у сексуальному насиллі.
За даними видання, на слуханні 24-го березня були присутні ті, хто підтримує підозрюваного, а також потерпіла.
“Олег Захар на початку слухання виглядав наляканим. Коли суддя Олена Мєлєшак запитала, чи ознайомився він з пам’яткою про права та обов’язки, молодик просто кивнув головою. Суддя ж натомість роз’яснила йому обов’язок відповідати словами, адже вівся технічний запис засідання”, — йдеться в матеріалі.
Адвокат підозрюваного заявив клопотання про проведення закритого судового засідання, посилаючись на норму щодо проведення закритих слухань у тих випадках, коли йдеться про ймовірне сексуальне насилля
. Після чого прокурор Максим Дергачьов підтримав рішення. Суд проводив розгляд закрито.
Загалом прокуратура наполягала на триманні молодика під вартою. Тоді як адвокат підозрюваного просив повністю відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.
“Суд ухвалив: клопотання задовольнити, застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначити до 1-го травня. Визначити Олегу Захару заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів (402 600 гривень)”, — заявила суддя.
На внесення застави підозрюваний має 5 днів.
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