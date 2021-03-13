П’ять країн ЄС пожалілися на несправедливий розподіл вакцин

Лідери п’яти країн-членів Єропейского союзу (ЄС) закликали до переговорів на найвищому рівні для забезпечення справедливого розподілу вакцин у блоці.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

Зазначається, що лідери Австрії, Латвії, Чехії, Словенії та Болгарії наполягають на переговорах, оскільки за чинної системи до літа країни-члени опиняться у вкрай нерівній ситуації. Спільний лист лідери країни надіслали президенту Європейської ради Шарлю Мішелю і президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

У листі йдеться про те, що “нинішня система продовжить створювати та поглиблювати велику нерівномірність між країнами-членами до літа, і деякі зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, тоді як інші будуть відставати“.

Нещодавно канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що вакцини в ЄС розподіляються нерівномірно. За його словами, контракти з компаніями на постачання були укладені недостатньо прозоро.

Він зазначив, що деякі країни, наприклад Данія та Нідерланди, отримали більшу кількість вакцин відносно кількості населення, ніж Болгарія чи Хорватія.