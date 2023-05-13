13 травня у Брянській області РФ розбилась група із двох гелікоптерів Мі-8 та винищувачів Су-34 та Су-35. Станом на вечір 13 травня, ймовірно, загинули 9 російських військових.

Про це повідомляє російське видання “Коммерсант”, Telegram-канал Baza та Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.

За даними видання, знищені борти були частиною однією авіагрупи. Так, винищувачі нібито мали на меті завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти — підстрахувати.

Російські винищувачі та вертольоти могли збити “практично одночасно” біля кордону з Україною. “Коммерсант” зазначає, що екіпажі загинули.

Водночас Telegram-канал Baza пише, що внаслідок падіння бортів загинуло 9 людей. Йдеться про три члени екіпажу Мі-8, який упав у місті Клинці, три члени екіпажу Мі-8, який впав в Унецькому районі, два пілоти Су-34 загинули у селищі Нижня. Також у селищі Сурецький Муравей загинув пілот Су-35.

Олександр Богомаз теж підтвердив падіння одного вертольота у місті Клинці більш ніж через дві години після першої згадки про інцидент.

ДОВІДКА. 13 травня у Брянській області РФ фактично один за одним впали гелікоптер Мі-8 та винищувач Су-24. Є загиблі. Трохи згодом ЗМІ зазначило, що упав гелікоптер Мі-8, а загинуло двоє осіб. Вже трохи згодом у Брянській області впав винищувач Су-34.