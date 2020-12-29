Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Голосування в Палаті представників (нижній палаті американського Конгресу) відбулося у понеділок, 28 грудня.

Члени Палати (більшість в якій утримують демократи) проголосували за скасування вето 322 голосами проти 87. Кількість голосів “за” значно перевищила дві третини, необхідні для подолання президентського вето, повідомляє агентство Associated Press.

Сенат США, де більшість становлять республіканці, спробує подолати вето Трампа на цьому тижні (для цього також потрібно дві третини голосів).

Раніше закон про оборонний бюджет був схвалений і Палатою представників, і Сенатом. Як зазначає CNN, голосування змусило законодавців-республіканців зробити вибір між лояльністю до президента та законодавством, яке визначає оборонну політику країни.

Але згодом Дональд Трамп наклав вето на закон про військовий бюджет США на 2021 рік. Це було викликано його невдоволенням через відсутність у бюджеті положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів, а також через перейменування військових баз і монументів, названих на честь військових-конфедератів.

Загальний обсяг оборонного бюджету перевищує 740 млрд доларів. Ці кошти, серед іншого, повинні бути спрямовані на підвищення заробітної плати американським солдатам і модернізацію обладнання.

Документ також передбачає виділення Україні 250 млн доларів США військової допомоги в 2021 році (за програмою “Ініціатива безпекової допомоги Україні”). З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України (ЗСУ) летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).

Крім того, документ передбачає посилення санкцій проти будівництва російського газопроводу “Північний потік-2” (зокрема, розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США).