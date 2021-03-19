Covid-19 Україна

оновлено 19.03.2021 о 19:02

Всього:

1519926 (+15850)

Хворіють:

241629 (+15850)

Вилікувались:

1248782 (+4592)

Померло:

29515 (+262)

20:20 Зволікання зі створенням ТСК по «вагнерівцям» у Раді наражає на небезпеку розвідників, – «ЄС»
19:56 Проблема расизму: Байден приїхав до Джорджії, де вбили жінок-азіаток
19:23 Палата представників США затвердила два важливих імміграційних законопроєкти
19:07 Facebook готує запуск дитячого Instagram
18:39 Ліну Костенко хочуть номінувати на Нобелівську премію
Партнерський матеріал
17:39 Як правильно і з чим носити ювелірні шпильки
17:27 Пробки в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
16:54 Порошенко в Раді: «Опозиція – за COVID-вакцинацію, але влада не завезла вакцин»
16:11 «Тепло в ній чи ні?»: у Раді Степанова запитали про «куртку за 0,6 млн грн», – відео
16:02 У США собака «викрав» автівку й протаранив будівлю
15:37 Саша Грей приготувала борщ: відео
14:22 Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта дав свідчення проти батька
14:01 Локдаун у Києві: молодші класи після канікул підуть до школи
13:56 Велика Британія назвала Росію найгострішою прямою загрозою нацбезпеці
13:36 Сайт «Обозреватель» спростував фейки про бізнесмена Фукса і виплатив 300 тис. компенсації
13:02 США вимагають зупинити будівництво «Північного потоку-2»
11:48 На Рош га-Шана хасиди зможуть приїхати в Умань тільки за наявності COVID-паспортів
11:01 «Їм краще видно»: Тимошенко пояснив, чому рішення про карантин ухвалює місцева влада
Ексклюзив
10:39 До Верховної Ради прибув президент Литви Наусєда: фото

Палата представників США затвердила два важливих імміграційних законопроєкти

Члени Палати представників США затвердили два важливих імміграційних законопроєкти, які стануть основою політики адміністрації Джо Байдена в цій сфері. Вони дозволять отримати американське громадянство мільйонам іммігрантів, які приїхали в країну нелегально.

П’ятниця, 19 березня 2021, 19:23

Про це сказано на сайті Білого дому.

Більш лояльне законодавство і право отримати громадянство торкнеться всіх мігрантів, які приїхали в країну незаконно, а також тих – хто потрапили на територію США, будучи дітьми.

Два законопроєкти вужчі, ніж масштабний імміграційний пакет, запропонований адміністрацією Байдена в лютому. Щоб стати законами, за ці ініціативи повинні проголосувати не менше 10 республіканців в Сенаті.

Палата представників затвердила два законопроєкти – “Закон про американську мрію і обіцянку” і “Закон про модернізацію робочої сили в фермерських домогосподарствах”.

“Закон про американську мрію і обіцянку” надасть законний статус і можливість отримання громадянства для 2,5 мільйонів нелегальних мігрантів, які вже перебувають на території США. Багато з них приїхали в США ще в дитинстві, але так і не отримали законний статус. Закон було прийнято 228 голосами “за”. “197” голосували проти. Ініціативу підтримали дев’ять представників Республіканської партії.

Другий, “Закон про модернізацію робочої сили в фермерських домогосподарствах”, передбачає, що законний статус резидента США зможуть отримати нелегальні мігранти, які певний час працювали в секторі сільського господарства. Для початку їм можуть надати статус “сертифікованого сільськогосподарського працівника” строком на 5,5 років за умови, що вони працювали в цьому секторі хоча б 6 місяців протягом останніх двох років перебування в країні. По закінченню цього часу іммігрант з таким статусом може його продовжити або подати заявку на отримання статусу резидента, отримавши грін-карту. “За” нього проголосували 247 членів Палати представників. 174 голосували “проти”. В цілому, 30 республіканців підтримали проєкт, а один демократ виступив проти.

Білий дім офіційно підтримав обидва законопроєкти, закликавши законодавців просувати Закон про громадянство.

Байден сказав, що за рахунок іммігрантів США “збагачувалися” і “зміцнювалися”. Він зазначив, що багато іммігрантів старанно працювали протягом пандемії, незважаючи на те, що США – не їхня рідна країна.

“Закон про американську мрію і обіцянку – це важливий перший крок в реформуванні нашої імміграційної системи. Він надасть таку необхідну допомогу власникам тимчасового статусу і мрійникам, молодим людям, які приїхали сюди в дитинстві і не знають ніякої іншої країни. Я підтримую цей законопроєкт і дякую Палаті представників за прийняття цього важливого закону”, – заявив Байден.

  • Влада США ухвалила рішення щодо тимчасового захисту від екстрадиції (temporary protected status) мігрантам з Венесуели.
  • Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа про заборону в’їзду у США деяких категорій іноземців.
Теги: Палата представників, Джо Байден, мігранти, нелегальні мігранти, Палата представників, Сенат США, иммиграция

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook