Палата представників США затвердила два важливих імміграційних законопроєкти

Члени Палати представників США затвердили два важливих імміграційних законопроєкти, які стануть основою політики адміністрації Джо Байдена в цій сфері. Вони дозволять отримати американське громадянство мільйонам іммігрантів, які приїхали в країну нелегально.

Про це сказано на сайті Білого дому.

Більш лояльне законодавство і право отримати громадянство торкнеться всіх мігрантів, які приїхали в країну незаконно, а також тих – хто потрапили на територію США, будучи дітьми.

Два законопроєкти вужчі, ніж масштабний імміграційний пакет, запропонований адміністрацією Байдена в лютому. Щоб стати законами, за ці ініціативи повинні проголосувати не менше 10 республіканців в Сенаті.

Палата представників затвердила два законопроєкти – “Закон про американську мрію і обіцянку” і “Закон про модернізацію робочої сили в фермерських домогосподарствах”.

“Закон про американську мрію і обіцянку” надасть законний статус і можливість отримання громадянства для 2,5 мільйонів нелегальних мігрантів, які вже перебувають на території США. Багато з них приїхали в США ще в дитинстві, але так і не отримали законний статус. Закон було прийнято 228 голосами “за”. “197” голосували проти. Ініціативу підтримали дев’ять представників Республіканської партії.

Другий, “Закон про модернізацію робочої сили в фермерських домогосподарствах”, передбачає, що законний статус резидента США зможуть отримати нелегальні мігранти, які певний час працювали в секторі сільського господарства. Для початку їм можуть надати статус “сертифікованого сільськогосподарського працівника” строком на 5,5 років за умови, що вони працювали в цьому секторі хоча б 6 місяців протягом останніх двох років перебування в країні. По закінченню цього часу іммігрант з таким статусом може його продовжити або подати заявку на отримання статусу резидента, отримавши грін-карту. “За” нього проголосували 247 членів Палати представників. 174 голосували “проти”. В цілому, 30 республіканців підтримали проєкт, а один демократ виступив проти.

Білий дім офіційно підтримав обидва законопроєкти, закликавши законодавців просувати Закон про громадянство.

Байден сказав, що за рахунок іммігрантів США “збагачувалися” і “зміцнювалися”. Він зазначив, що багато іммігрантів старанно працювали протягом пандемії, незважаючи на те, що США – не їхня рідна країна.

“Закон про американську мрію і обіцянку – це важливий перший крок в реформуванні нашої імміграційної системи. Він надасть таку необхідну допомогу власникам тимчасового статусу і мрійникам, молодим людям, які приїхали сюди в дитинстві і не знають ніякої іншої країни. Я підтримую цей законопроєкт і дякую Палаті представників за прийняття цього важливого закону”, – заявив Байден.