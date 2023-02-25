Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Відтак, Закарпатська обласна прокуратура у Верховному Суді домоглася рішення про необхідність внесення палацу графів Шенборнів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Влітку 2021 року Мукачівська окружна прокуратура звернулась з позовом до Закарпатського окружного адміністративного суду з метою збереження культурної спадщини.

Тоді позовні вимоги прокурора були задоволені в повному обсязі. Суд визнав протиправною бездіяльність виконкому органу місцевого самоврядування в частині невиконання вимог законодавства щодо виготовлення облікової документації на об’єкт та зобов’язав селищну раду зробити все необхідне.

Крім того, було задоволено і вимогу щодо подання пропозицій про занесення палацу графів Шенборнів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Проте, за апеляційною скаргою відповідача восьмий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення. Натомість прийняв нову постанову, де у задоволенні позову відмовив.

Відстоюючи свою позицію, обласна прокуратура звернулася зі скаргою до Верховного Суду. Постанову скасовано, а рішення Закарпатського окружного адміністративного суду залишив в силі.

Постанова вже набрала законної сили та не підлягає оскарженню.

Довідково. Палац Шенборнів — колишня резиденція та мисливський будинок графів Шенборнів, а з 1946 року — санаторій “Карпати”, пам’ятка архітектури національного значення (№ 1128). Розташований у селі Карпати (Мукачівський район, Закарпатська область).

Цей палац був побудований графом Ервіном Фрідріхом Шенборн-Бухгаймом у 1890—1895 роках. Коло палацу є чудовий сад-дендрарій (нині Парк санаторію “Карпати”) із декоративним озером у центрі. Висаджені рідкісні породи дерев — самшит, катальпа, сосна Веймута, канадська ялина, японська вишня (сакура), рожевий бук, італійська глиниця; чагарники — дойція, гортензія тощо.

Сам мисливський палац побудований у неоромантичному стилі, що поєднує романські та готичні мотиви. Варто зазначити, що початково палацової каплиці не було і замість неї був прохід, а каплиця з’явилася на початку ХХ століття, а також найближчий до озера корпус став двоповерховим.