Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, Нідерланди налаштовані на підтримку та організацію навчальних візитів для обміну досвідом та підвищення кваліфікації для українських митців.

9 грудня Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним послом Королівства Нідерландів в Україні Йеннесом де Молом та координатором з питань відбудови України з МЗС Нідерландів Робертом Кварлесом ван Уффордом.

“Нідерланди – країна-приклад в частині збереження культурної спадщини, досвід якої ми хочемо дослідити та запозичити. Колеги прийшли з гарними новинами про збільшення фінансової підтримки від DutchCulture нашим митцям та організаціям сфери культури”, – зазначив Олександр Ткаченко.

Під час зустрічі сторони обговорили потреби українських культурних інституцій, аби пережити зиму, а також про їх відбудову в постраждалих від війни та деокупованих регіонах, про посилення культурного співробітництва між країнами – культурні обміни, виставки, вистави, кооперації між інституціями, гранти, книговидання. Йшлося також про конкретні місця, де українські культурні проєкти можуть стати на заміну російських.

Крім того, раніше стало відомо, що Бельгія передасть Україні 150 тисяч євро допомоги для підтримки української культури. Країна ЄС допоможе закладам культури та медіа генераторами.

“У ході зустрічі, ми домовились про важливу співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомогу в збереженні української культурної спадщини та допомога у розмірі 150 тисяч євро культурній сфері”, – сказав Олександр Ткаченко.