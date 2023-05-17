У Києві та Кривому Розі з’явилися нові графіті та мурал із зображеннями захисників Маріуполя, бійців полку "Азов" Олександра "Гряна" Гряника та Єгора "Біра" Біркуна, які поклали життя під час оборони міста Марії.

Джерело: Асоціація родин захисників “Азовсталі”.

“На Оболоні, біля 16-поверхового будинку на проспекті Володимира Івасюка, 60, тепер зображений завжди усміхнений та веселий “Грян” – саме таким його пам’ятають всі, хто його знав. Олександр був фанатом “Динамо”, захоплювався фото- та відеозйомкою”, йдеться у повідомленні.

З 2016 року він служив у полку “Азов”, за місяць до повномасштабного вторгнення вирішив звільнитися. Проте з початком великої війни Грян захищав столицю, пройшов бої в Гостомелі, Бучі, Ірпені, а згодом прийняв рішення летіти гелікоптером в оточений Маріуполь до своїх побратимів.

Поруч із портретом героя зображено його слова: “А я дійсно не думаю, що зробив щось надзвичайне. Я просто робив так, ніби це єдине вірне. Як дорогу на зелене переходити”.

Зазначено, що 8 травня Олександр загинув на “Азовсталі”. До реалізації графіті долучилась родина воїна та капітан “Динамо” Сергій Сидорчук, який також передав футболку клубу з автографами гравців.

Водночас у Кривому Розі на стіні будинку по вулиці Володимира Великого зображення Єгора Біркуна створив художник Євген за ініціативи ГО “Центурія”. Окрім портрета азовця, мурал відтворює все, чим жив Єгор. Це автомат і гармата, оскільки Бір був артилеристом, також боксерські рукавиці, адже боєць професійно займався спортом, мав титул чемпіона Європи і повинен був представляти Україну на чемпіонаті світу з ММА (змішані єдиноборства).

“Шеврон полку “Азов” та жетони з позивним і тризубом зображені як відображення цінностей юного бійця, який, перебуваючи на цивілці, з початком повномасштабної агресії приїхав у Маріуполь до своїх, до останнього подиху захищав українське місто. Єгор віддав життя у віці 23 років, намагаючись врятувати побратима”, – прокоментували у пресслужбі.