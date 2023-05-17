Джерело: Асоціація родин захисників “Азовсталі”.
“На Оболоні, біля 16-поверхового будинку на проспекті Володимира Івасюка, 60, тепер зображений завжди усміхнений та веселий “Грян” – саме таким його пам’ятають всі, хто його знав. Олександр був фанатом “Динамо”, захоплювався фото- та відеозйомкою”, йдеться у повідомленні.
З 2016 року він служив у полку “Азов”, за місяць до повномасштабного вторгнення вирішив звільнитися. Проте з початком великої війни Грян захищав столицю, пройшов бої в Гостомелі, Бучі, Ірпені, а згодом прийняв рішення летіти гелікоптером в оточений Маріуполь до своїх побратимів.
Поруч із портретом героя зображено його слова: “А я дійсно не думаю, що зробив щось надзвичайне. Я просто робив так, ніби це єдине вірне. Як дорогу на зелене переходити”.
Зазначено, що 8 травня Олександр загинув на “Азовсталі”. До реалізації графіті долучилась родина воїна та капітан “Динамо” Сергій Сидорчук, який також передав футболку клубу з автографами гравців.
Водночас у Кривому Розі на стіні будинку по вулиці Володимира Великого зображення Єгора Біркуна створив художник Євген за ініціативи ГО “Центурія”. Окрім портрета азовця, мурал відтворює все, чим жив Єгор. Це автомат і гармата, оскільки Бір був артилеристом, також боксерські рукавиці, адже боєць професійно займався спортом, мав титул чемпіона Європи і повинен був представляти Україну на чемпіонаті світу з ММА (змішані єдиноборства).
“Шеврон полку “Азов” та жетони з позивним і тризубом зображені як відображення цінностей юного бійця, який, перебуваючи на цивілці, з початком повномасштабної агресії приїхав у Маріуполь до своїх, до останнього подиху захищав українське місто. Єгор віддав життя у віці 23 років, намагаючись врятувати побратима”, – прокоментували у пресслужбі.
- На вулицях семи українських міст розмістили борди з українськими ветеранами. Над проєктом працював захисник Дмитро Козацький на псевдо “Орест”, чиї світлини з “Азовсталі” облетіли світ. Разом із командою УВФ спільно розробили концепцію сюжетів — показати мрії ветеранів, які герої змушені були поставити на паузу через війну, і те, за що нині боряться.
- Знімок колишнього бійця полку “Азов” Дмитра “Ореста” Козацького потрапив до переліку фотографій року та історій, які вони розказали, за версією британського видання The Guardian.