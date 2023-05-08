На вулицях семи українських міст розмістили борди з українськими ветеранами. Над проєктом працював захисник Дмитро Козацький на псевдо "Орест", чиї світлини з "Азовсталі" облетіти світ. Разом із командою УВФ спільно розробили концепцію сюжетів — показати мрії ветеранів, які герої змушені були поставити на паузу через війну, і те, за що нині боряться.

Інформаційну кампанію запустив Український ветеранський фонд Мінветеранів за підтримки НАКО – Незалежної антикорупційної комісії.

Головне завдання цієї соціальної реклами — виховати у суспільстві повагу до ветеранів, незалежно від статі, віку, національності чи сексуальної орієнтації.

Автори проєкту пояснюють, що попри те, що суспільство поважає ветеранів, відчуває до них гордість та вдячність, нині зберігається низка стереотипів щодо військовослужбовців, тож тема дискримінації різних соціальних груп у ЗСУ залишається актуальною. зокрема про це свідчить опитування “Питання дискримінації різних соціальних груп у ЗСУ, 27-29 березня, 2023”, зробленого соціологічною групою “Рейтинг”.

Суспільні позиції або прямо суперечать одна одній, або ж побутують в кордонах стереотипів. Тож завдання соціальної реклами “Ветерани різні. Перемога одна” мінімізувати цей дисонанс.

Проєкт має заявити широкій авдиторії про повагу, недискримінацію та про рівність до захисників і захисниць України на прикладах реальних героїв.

“Ставлення до ЛГБТ+ осіб викликає питання. З початку повномасштабного вторгнення воно стало більш нейтральним. Однак, якщо особа служить у ЗСУ – ставлення в рази покращується. Суспільство підтримує ідею надання рівних прав для партнерів ЛГБТ-військовослужбовців, бо в більшості переконане, що такі бійці і бійчині зазнають суттєвої дискримінації”, – зазначила Перша заступниця Виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

Схожа динаміка також спостерігається й у питанні представників національних меншин: якщо вони служать у ЗСУ – ставлення суспільства в рази покращується. Однак, питання щодо можливості представника національної меншини очолювати український підрозділ у пересічних респондентів викликає сумніви. Водночас загалом суспільство переконане, що представники етнічних меншин не зазнають дискримінації під час проходження служби.

Як зауважила виконавча директорка Фонду Наталія Калмикова, суспільство переважно погоджується з тим, що жінка може командувати бойовим підрозділом нарівні з чоловіком, то, разом з тим, побутує переконання, що жінкам-військовослужбовицям важче будувати кар’єру, ніж чоловікам. Окрім цього, на думку співгромадян, жінці краще займатися небойовими задачами. Присвятити себе цивільному життю або ж службі у тилових частинах суспільство пропонує і ветеранам з інвалідністю.

Саме тому, у НАКО хочуть звернути увагу на те, що “відданість Україні та лідерство у захисті нашої країни не залежать від гендеру чи віку”.

Борди і сітілайти можна побачити у семи містах України з півночі на південь, із заходу на схід, пам’ятаючи про те, що ветерани різні, але Перемога одна.