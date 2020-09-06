В Україні за станом на 6 вересня зробили 1 млліон 673 тисячі 316 тестів на COVID-19.

Про це свідчать дані сайту COVID-STAT.com.

Найбільше тестів з початку пандемії зробили в Китаї – 160,000,000. На другому місці Індія – 48,831,145. За добу, 5 вересня, – 1,092,654 тестів. У США з березня сдеалілі 86,759,367 тестів. За останню добу – 255 тисяч 347 тестів. На четвертому місці Росія – всього там зробили 38,400,000 тестів (за добу – 300,000).

Найменше тестів зробили в Ємені – всього 120. А за останню добу, за даними сайту, – жодного.