Чи можна врятувати світову економіку і навколишнє середовище одночасно? Відповідь - так, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, яке закликає уряди інвестувати 3 трильйони доларів в "зелене відновлення" після пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Агентство у четвер опублікувало проєкт, підготовлений Міжнародним валютним фондом, який рекомендує урядам протягом наступних трьох років витрачати великі кошти на технологічні і інфраструктурні проєкти, щоб створити мільйони робочих місць і зробити 2019 рік “піком глобальних викидів”.

Зазначається, що різке падіння туристичної галузі може рекордно скоротити викиди вуглецю. Але вони швидко виростуть, бо економіка починає працювати.

МЕА і МВФ заявляють, що уряди країн можуть провести капітальний ремонт електричних мереж, модернізувати гідроенергетичні об’єкти, просувати електромобілі, продовжити термін служби атомних електростанцій і модернізувати будинки, щоб зробити їх більш енергоефективними. Це дозволить до 2023 року скоротити на 4,5 мільярда тонн глобальних викидів парникових газів і вивести світ на шлях досягнення цілей Паризького кліматичної угоди 2015 року.

Згідно МЕА, направляючи гроші на боротьбу з кліматичною кризою, можна було б врятувати або створити 9 мільйонів робочих місць і збільшити обсяг світової економіки на 1,1 процентного пункту в рік. Сотні мільйонів людей вперше отримають доступ до електрики і чистій воді для приготування їжі.

Ось куди, згідно з планом, урядам рекомендують інвестувати гроші:

Електрика

Розширювати і модернізувати мережу

Прискорити перехід на вітрову і сонячну енергію

Підтримувати роль гідро- і атомної енергетики

Транспорт

Нові екологічно чисті транспортні засоби

Розширити швидкісні залізничні мережі

Поліпшення міської інфраструктури

Будинки

Модернізація існуючих будівель і споруда більш ефективних нових конструкцій

Більш ефективні побутові прилади

Покращити доступ до “чистої кулінарії” – технологіям, які дозволяють знизити викиди в побуті

Промисловість

Підвищити ефективність використання енергії та збільшити електрифікацію

Розширити переробку відходів і матеріалів

Паливо

Скоротити викиди метану від нафтогазового виробництва

Реформа субсидій на викопне паливо

Підтримка і розширення використання біопалива

Технологічні інновації

Водневі технології

Батареї

Малі модульні ядерні реактори

Уловлювання, утилізація і зберігання вуглецю

Уряду відреагували на пандемію коронавірусу, виділивши 9 трильйонів доларів на підтримку економік. Але кліматичні проєкти відійшли на другий план.

Наприклад, аукціони щодо відновлюваної енергії відклали в таких країнах, як: Чилі, Китай, Німеччина, Ірландія та Португалія.

У той же час деякі уряди використовували кризу для просування кліматичних ініціатив. За даними агентства, в Нідерландах законодавчо встановлений національний податок на викиди вуглецю, в той час як Австрія і Швеція достроково припинили видобуток вугілля. Китай інвестує в електромобілі і транспортні засоби на паливних елементах, а Німеччина пропонує фінансові пільги покупцям електромобілів.