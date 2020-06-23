Про це повідомляє CNN.
Агентство у четвер опублікувало проєкт, підготовлений Міжнародним валютним фондом, який рекомендує урядам протягом наступних трьох років витрачати великі кошти на технологічні і інфраструктурні проєкти, щоб створити мільйони робочих місць і зробити 2019 рік “піком глобальних викидів”.
Зазначається, що різке падіння туристичної галузі може рекордно скоротити викиди вуглецю. Але вони швидко виростуть, бо економіка починає працювати.
МЕА і МВФ заявляють, що уряди країн можуть провести капітальний ремонт електричних мереж, модернізувати гідроенергетичні об’єкти, просувати електромобілі, продовжити термін служби атомних електростанцій і модернізувати будинки, щоб зробити їх більш енергоефективними. Це дозволить до 2023 року скоротити на 4,5 мільярда тонн глобальних викидів парникових газів і вивести світ на шлях досягнення цілей Паризького кліматичної угоди 2015 року.
Згідно МЕА, направляючи гроші на боротьбу з кліматичною кризою, можна було б врятувати або створити 9 мільйонів робочих місць і збільшити обсяг світової економіки на 1,1 процентного пункту в рік. Сотні мільйонів людей вперше отримають доступ до електрики і чистій воді для приготування їжі.
Ось куди, згідно з планом, урядам рекомендують інвестувати гроші:
Електрика
- Розширювати і модернізувати мережу
- Прискорити перехід на вітрову і сонячну енергію
- Підтримувати роль гідро- і атомної енергетики
Транспорт
- Нові екологічно чисті транспортні засоби
- Розширити швидкісні залізничні мережі
- Поліпшення міської інфраструктури
Будинки
- Модернізація існуючих будівель і споруда більш ефективних нових конструкцій
- Більш ефективні побутові прилади
- Покращити доступ до “чистої кулінарії” – технологіям, які дозволяють знизити викиди в побуті
Промисловість
- Підвищити ефективність використання енергії та збільшити електрифікацію
- Розширити переробку відходів і матеріалів
Паливо
- Скоротити викиди метану від нафтогазового виробництва
- Реформа субсидій на викопне паливо
- Підтримка і розширення використання біопалива
Технологічні інновації
- Водневі технології
- Батареї
- Малі модульні ядерні реактори
- Уловлювання, утилізація і зберігання вуглецю
Уряду відреагували на пандемію коронавірусу, виділивши 9 трильйонів доларів на підтримку економік. Але кліматичні проєкти відійшли на другий план.
Наприклад, аукціони щодо відновлюваної енергії відклали в таких країнах, як: Чилі, Китай, Німеччина, Ірландія та Португалія.
У той же час деякі уряди використовували кризу для просування кліматичних ініціатив. За даними агентства, в Нідерландах законодавчо встановлений національний податок на викиди вуглецю, в той час як Австрія і Швеція достроково припинили видобуток вугілля. Китай інвестує в електромобілі і транспортні засоби на паливних елементах, а Німеччина пропонує фінансові пільги покупцям електромобілів.
- Вчені створили першу в історії великомасштабну карту мікроскопічних водоростей, які розпускалися по поверхні снігу вздовж узбережжя Антарктичного півострова.
- Раніше NASA оприлюднило відео, на якому видно масштаби кліматичної катастрофи, пов’язаної з таненням льодовиків.