Папа Римський Франциск під час проповіді на загальній аудієнції вкотре згадав війну Росії проти України та "багато інших конфліктів", які, на його думку, варто розв'язувати діалогом, а не зброєю.

Про це повідомляє agenzianova.

Папа Франциск, звертаючись до вірян, присутніх на сьогоднішній загальній аудієнції, закликав їх вибрати шлях до миру.

“Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу”, – сказав понтифік.

Папа Римський також нагадав про свою недавню поїздку до Бахрейну і знову наголосив на необхідності діалогу.

“У Бахрейні, як це заведено на Сході, люди прикладають руку до серця, коли вітають когось. Я теж зробив це, щоб звільнити місце всередині себе для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, очевидним, він залишається питанням ідей, а не реальності”, – додав він.