Про це повідомляє agenzianova.
Папа Франциск, звертаючись до вірян, присутніх на сьогоднішній загальній аудієнції, закликав їх вибрати шлях до миру.
“Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу”, – сказав понтифік.
Папа Римський також нагадав про свою недавню поїздку до Бахрейну і знову наголосив на необхідності діалогу.
“У Бахрейні, як це заведено на Сході, люди прикладають руку до серця, коли вітають когось. Я теж зробив це, щоб звільнити місце всередині себе для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, очевидним, він залишається питанням ідей, а не реальності”, – додав він.
- Повернувшись з Бахрейну, Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість військових РФ, з якою ті діють в Україні, не притаманна російському народові, до котрого він має “велику повагу”, зокрема й до “російського гуманізму”.