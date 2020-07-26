Про це повідомляє Vatican News.
“Я розумію, що нова угода про припинення вогню на Донбасі недавно була прийнята в Мінську членами Тристоронньої контактної групи. Я молюся, щоб те, що було погоджено, нарешті було здійснено на практиці, включаючи ефективний процес роззброєння і розмінування. Тільки так можна буде відновити довіру і закласти основу до необхідного примирення, якого так довго чекають люди”, – зазначив понтифік.
Франциск подякував боку за “цей знак доброї волі, спрямований на принесення бажаного світу” на Донбас.
- У понеділок, 27 липня, під Офісом президента Володимира Зеленського відбудеться акція протесту через умови встановлення “перемир’я” на Донбасі.
- 8 липня на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі.