Папа Римський Франциск заявив, що підтримує домовленість Тристоронньої контактної групи в Мінську про припинення вогню на Донбасі з 27 липня, і додав, що молиться за її втілення.

Про це повідомляє Vatican News.

“Я розумію, що нова угода про припинення вогню на Донбасі недавно була прийнята в Мінську членами Тристоронньої контактної групи. Я молюся, щоб те, що було погоджено, нарешті було здійснено на практиці, включаючи ефективний процес роззброєння і розмінування. Тільки так можна буде відновити довіру і закласти основу до необхідного примирення, якого так довго чекають люди”, – зазначив понтифік.

Франциск подякував боку за “цей знак доброї волі, спрямований на принесення бажаного світу” на Донбас.