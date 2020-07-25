У понеділок, 27 липня, під Офісом президента Володимира Зеленського відбудеться акція протесту через умови встановлення "перемир'я" на Донбасі.

Акцію організовує громадське об’єднання “Рух опору капітуляції”.

Учасники акції під назвою “Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант” зберуться під ОПУ на 19:00.

“Фактично, оголошуючи “перемир’я”, влада знезброїла нашу армію. Ми позбавлені права відкривати вогонь у відповідь. Тобто, ми стаємо мішенню. Ми позбавлені права вести розвідувальну діяльність. В умовах бойових дій це означає, що армії “викололи очі”. За будь-який опір агресору нас можуть притягнути до дисциплінарного покарання. Росія практично перетворюється на спостерігача. Україну змусять домовлятися з так званими “ЛДНР”. Якщо Україна згодиться на цей крок – ми отримаємо поразку у війні. Цього неможна допустити”, – відзначають організатори акції.

У зв’язку з цим учасники протесту мають намір висунути президенту певні вимоги.

“Ми не дамо роззброїти нашу армію і перетворити наших вояків на безпорадні мішені. Президенту доведеться або піти на наші вимоги, або пакувати валізи в Ростов”, – йдеться в анонсі.

Як відомо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з понеділка, 27 липня.

В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”. Так, буде діяти:

• заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін (дронів);

• заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

• заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях;

• застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам.

Вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в разі, “якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і “керівництва” збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм”.

Про такі накази слід повідомляти Тристоронній контактній групі.