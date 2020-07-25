Акцію організовує громадське об’єднання “Рух опору капітуляції”.
Учасники акції під назвою “Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант” зберуться під ОПУ на 19:00.
“Фактично, оголошуючи “перемир’я”, влада знезброїла нашу армію. Ми позбавлені права відкривати вогонь у відповідь. Тобто, ми стаємо мішенню. Ми позбавлені права вести розвідувальну діяльність. В умовах бойових дій це означає, що армії “викололи очі”. За будь-який опір агресору нас можуть притягнути до дисциплінарного покарання. Росія практично перетворюється на спостерігача. Україну змусять домовлятися з так званими “ЛДНР”. Якщо Україна згодиться на цей крок – ми отримаємо поразку у війні. Цього неможна допустити”, – відзначають організатори акції.
У зв’язку з цим учасники протесту мають намір висунути президенту певні вимоги.
“Ми не дамо роззброїти нашу армію і перетворити наших вояків на безпорадні мішені. Президенту доведеться або піти на наші вимоги, або пакувати валізи в Ростов”, – йдеться в анонсі.
Як відомо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з понеділка, 27 липня.
В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”. Так, буде діяти:
• заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін (дронів);
• заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
• заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях;
• застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам.
Вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в разі, “якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і “керівництва” збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм”.
Про такі накази слід повідомляти Тристоронній контактній групі.
- У середу, 8 липня, на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі.
- Також 8 липня Україна вимагала забезпечення встановлення повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі в зв’язку з масштабними пожежами в Луганській області.