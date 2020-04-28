Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що під час своєї ранкової меси понтифік приділив увагу темі боротьби з коронавірусом.
“У ці дні, коли ми починаємо виходити з карантину, давайте помолимося Богу, щоб він дав своїм людям, усім нам, благодать бути розсудливими і слухняними по відношенню до встановлених правил (поступового виходу з карантину – Ред.), щоб пандемія не поверталася” , – сказав він.
При цьому Франциск звертався до віруючих на самоті, а його промова транслювалася онлайн.
Відзначається, що звернення Папи Римського має відношення, зокрема, до Італії, де голова уряду Джузеппе Конте планує виводити країну з найбільш довгого в Європі карантину і піддається критиці за те, що робить це занадто повільно.
Італія є другою країною в світі за кількістю загиблих від коронавірусу. У країні планують відновити роботу фабрик і будівництв, а також дозволити сімейні візити на першому етапі пом’якшення карантину з 4 травня.
- Раніше Віталій Кличко зазначав, що поступове послаблення карантину в Києві буде впроваджуватися після подолання піку захворюваності на коронавірус COVID-19, який очікується “через тиждень-два”.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.