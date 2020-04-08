Папа Римський Франциск вважає, що пандемія коронавірусу може бути відповіддю природи на дії людини, які привели до зміни клімату.

Про це повідомляє американський канал CNN.

За словами понтифіка, людство повинно уповільнити сьогоднішні темпи споживання і виробництва, а також навчитися розуміти світ природи.

“Ми не відреагували на часткові катастрофи. Хто зараз говорить про пожежі в Австралії або пам’ятає, що 18 місяців тому човен міг перетнути Північний полюс, тому що всі льодовики розтанули? Хто зараз говорить про повені?”, – сказав він.

На думку Франциска, пандемія коронавірусу трапилася саме через безвідповідальне ставлення людини до природи.

“Я не знаю, чи було це помстою природи, але це, безумовно, є реакцією природи”, – заявив він.

Крім того, Папа Римський висловив стурбованість популістськими заявами деяких політиків.

“Мене турбує лицемірство деяких політичних діячів, які говорять про те, що можуть зіткнутися з кризою, про проблему голоду в світі, але в той же час виробляють зброю”, – резюмував Франциск.