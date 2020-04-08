Про це повідомляє американський канал CNN.
За словами понтифіка, людство повинно уповільнити сьогоднішні темпи споживання і виробництва, а також навчитися розуміти світ природи.
“Ми не відреагували на часткові катастрофи. Хто зараз говорить про пожежі в Австралії або пам’ятає, що 18 місяців тому човен міг перетнути Північний полюс, тому що всі льодовики розтанули? Хто зараз говорить про повені?”, – сказав він.
На думку Франциска, пандемія коронавірусу трапилася саме через безвідповідальне ставлення людини до природи.
“Я не знаю, чи було це помстою природи, але це, безумовно, є реакцією природи”, – заявив він.
Крім того, Папа Римський висловив стурбованість популістськими заявами деяких політиків.
“Мене турбує лицемірство деяких політичних діячів, які говорять про те, що можуть зіткнутися з кризою, про проблему голоду в світі, але в той же час виробляють зброю”, – резюмував Франциск.
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