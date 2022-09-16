Папа Римський Франциск 15 вересня заявив, що постачання озброєння Україні іншими державами, є "морально законним", адже Україні потрібно захищатись від російської агресії.

Про це повідомляє Reuters.

У розмові з журналістами на борту літака Папа Римський, який повертався з триденної поїздки до Казахстану, також закликав Київ бути відкритим до можливого діалогу, навіть якщо він може “неприємно пахнути” і бути важким для української сторони.

Під час 45-хвилинної пресконференції у літаку, один з журналістів поцікавився, чи є моральним те, що інші держави допомагають Україні з озброєнням.

На це папа Франциск відповів, що це політичне рішення, яке “може бути морально прийнятним, якщо воно ухвалюється в умовах моралі”.

Він пояснив, що Римо-католицька церква дотримується принципу “справедливої війни”, яка дозволяє використовувати зброю для самозахисту від країни-агресорки.

“Самооборона – це не тільки законно, але й вияв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто не захищає щось – той її не любить. Той, хто захищає щось – любить”, – сказав він.

Пояснюючи різницю між моральним чи аморальним постачанням зброї іншій країні, Папа Франциск сказав, що аморальним постачання зброї може бути у випадку, якщо її постачають для провокування нової війни, або ж інша країна таким чином хоче викинути свою зброю, яка їй більше не потрібна.

“Мотивація – це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії”, – додав він.

Папу Римського також запитали, чи повинна Україна вести переговори з країною, яка напала на неї, і чи існує “червона лінія” – залежно від діяльності Росії – після перетину якої Україна може відмовитися від переговорів.

“Завжди важко зрозуміти діалог з країнами, які почали війну… це важко, але від цього не варто відкидати”, — сказав папа Франциск.

Він додав, що не відкидав би діалогу з будь-якою силою, навіть з агресором.

“Іноді доводиться вести такий діалог. Це неприємно пахне, але це потрібно робити. Це (діалог) – це завжди крок вперед, з простягнутою рукою, завжди. Бо інакше ми закриваємо єдині розумні двері до миру. Іноді вони (агресор) не сприймають діалог. Як шкода. Але діалог завжди потрібно вести або принаймні пропонувати. І це йде на користь тим, хто його пропонує”, – сказав він.