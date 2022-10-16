Про це повідомила газета La Stampa.

Понтифік розкритикував країни, які створюють та мають на озброєнні ядерну зброю. Він написав таке у своїй книзі “Прошу вас в ім’я Господа. Десять молитов про надію на майбутнє”.

“Створення світу без ядерної зброї можливе, якщо ми маємо бажання та інструменти, і це необхідно, враховуючи загрозу, яку представляє цей вид зброї для виживання людства. Володіти ядерною зброєю аморально”, — написав Папа Франциск.

Він додав, що насувається “серйозна криза”, яка буде мати вплив на здоров’я та існування людства загалом. Він вважає, що інвестицій буде недостатньо для подолання цієї проблеми.

Папа Римський закликав світових лідерів покласти край виробництву та міжнародній торгівлі зброєю.

“Світові витрати на озброєння – один із найсерйозніших моральних скандалів нашого часу… Під час війни мільйони людей втрачають усі, але є й ті, хто заробляє мільйони”, — наголосив він.