Папа Римський Франциск не залишає ідеї приїхати до Києва. У Ватикані вважають, що нині не час для візиту.

Про це повідомило American Magazine.

За словами архієпископа Пола Річард Ґаллагера, який виконує функції міністра закордонних справ при Святому Престолі, для Папи Римського ідеальний сценарій приїхати до Києва, а потім до Москви. В Україні постійно повторюють своє запрошення, але запрошення з Росії не надходить.

Водночас у Ватикані не виключають можливість поїздки лише до України. Ґаллагер зазначив, що тоді постає питання — чи буде це ефективним “у тому ключі, якого бажає Папа від можливого візиту”.

“Я не думаю, що він хоче, щоб візит був просто жестом чи символом, попри те, що візит для підбадьорення людей, виявлення солідарності з ними та співчуття до їхніх страждань, має свою цінність. Я думаю, що папа хоче сказати: “Я хочу відвідати обидві сторони цього конфлікту в той час, коли мій візит матиме ключове значення для вирішення цієї жахливої війни”. І я вважаю, що на цю мить таких умов і такої ситуації не існує”, – заявив Ґаллагер.

Водночас позиція Ватикану залишається незмінною стосовно війни: Святий Престол підтримує територіальну цілісність України.

“Це не означає, що президент Зеленський і його уряд не можуть ухвалювати рішення щодо миру, оскільки це їхня справа. Але наша позиція полягає в тому, що тут і повсюди ми завжди захищатимемо суверенітет і територіальну цілісність цієї країни”, – сказав архієпископ.