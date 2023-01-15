Про це повідомив департамент інформації УГКЦ.

За словами директорки катехитичної школи Лесі Романів, вони вирішили зробити Різдвяну зірку, яка є частиною української традиції, поки триває період Різдвяних свят.

“Вона виготовлена з дерева, всередині поміщена ікона Різдва ГНІХ, яку намалювали діти; кінці зірки оздоблені кольорами італійського стяга на знак подяки країні за те, що прийняла українських дітей та сім’ї і надалі продовжує допомагати”, — розповіла Леся Романів.

Діти написали листа Папі Римському. Вони попросили його молитися за України, а самі молитимуться за його здоров’я.

“В Україні є чудова традиція: у Святвечір діти шукають на небі першу зірку на згадку про ту, що привела трьох мудреців до Вифлеєму. Але сьогодні важко побачити в українському небі зорі, бо там вони не світять, а літають ракети та дрони, які несуть смерть”, — мовиться в листі до Папи Франциска.

У підписі йдеться, що це зробили “діти, які втекли з українського Вифлеєму”. Лист передав Папі міський голова Рима Роберто Ґвальтьєрі.

“Просимо, Господи, зупини вбивства і знущання над українським народом. Як Ісусові довелося втікати до Єгипту, так і ми сьогодні є тими, що втекли від смерті”, — написали вимушено переселені українські діти.