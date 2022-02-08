Уперше в історії паралізований чоловік з пошкодженим спинним мозком зміг знову почати ходити. Це відбулось завдяки імплантату, розробленому командою швейцарських дослідників. Така ж технологія дозволила покращити стан здоров'я іншого паралізованого чоловіка, який після цього навіть зміг стати батьком.

Про це йдеться у матеріалі міжнародного інформаційного агентства BBC.

Мішель Роккаті потрапив у ДТП п’ять років тому. У результаті аварії Мішель повністю пошкодив спинний мозок та зовсім не відчував ніг. Раніше люди з такими травмами більше не мали шансів стати на ноги.

Проте сьогодні Роккаті знову може ходити завдяки електричному імплантату, який хірурги прикріпили до його хребта.

За словами дослідників, ця технологія надзвичайно складна і використати її для всіх людей зі схожими травмами поки що неможливо. Водночас такий крок є дуже важливим для покращення якості життя.

“Я встаю на ноги, я можу йти куди захочу, я можу спускатись сходами. Це практично звичайне життя”, – розповідає Мішель Роккаті.

Проте не тільки вживлення імплантату допомогло чоловіку одужати. Роккаті до аварії активно займався спортом, а після інциденту не занепав духом і постійно займався реабілітацією.

Те, наскільки швидко Мішель Роккаті відновився після операції, вразило професорку Жослін Блох, яка і вставляла імплантат пацієнту прикріпивши його електроди до окремих нервових волокон.

Попри те, що вживлення імплантату Роккаті виявилось успішним, лікарі наполягають, що ця технологія потребує додаткових клінічних випробувань, щоб її можна було вважати повністю ефективною.

У здорової людини нерви зі спинного мозку посилають сигнали від головного мозку до ніг. Внаслідок пошкодження цих нервів людина може стати паралізованою.

У ситуації з Мішелем вживлений йому імплантат посилає сигнали до його ніг, що і дозволяє йому ходити. Проте це відбувається лише тоді, коли імплантат увімкнений.

Наразі такий імплантат вживили дев’ятьом людям. Проте ніхто з них не користується імплантатом для ходіння у повсякденному житті, адже на цьому етапі це занадто важко. Натомість завдяки імплантату паралізовані люди практикують ходьбу, яка тренує їх м’язи, покращує здоров’я та допомагає у відновленні руху.