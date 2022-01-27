Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила 27 січня резолюцію про припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи, яка містить правки української делегації щодо відповідних інцидентів в окупованих Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила заступниця члена постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук у Facebook.

“Базово доповідач у ній згадував випадки лише кількох країн, що були предметом уваги Асамблеї (Білорусь, держави Південного Кавказу). До цього списку ми своїми поправками додали тимчасово окуповані території України (Крим, частини Донецької та Луганської областей)”, – написала Кравчук.

За резолюцію свої голоси віддали 70 делегатів.

Українська делегація подала 6 правок, які були усі попередньо схвалені комітетом більшістю голосів і підтримані такою ж більшістю в залі.

Правозахисники також мають інформацію, що на непідконтрольній Києву території ОРДЛО безвісти зникли 479 осіб, на підконтрольній – 723 особи, на території, підконтрольність якої не визначено, – 329 осіб, а під час бойових дій – 31 особа.