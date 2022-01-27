Про це повідомила заступниця члена постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук у Facebook.
“Базово доповідач у ній згадував випадки лише кількох країн, що були предметом уваги Асамблеї (Білорусь, держави Південного Кавказу). До цього списку ми своїми поправками додали тимчасово окуповані території України (Крим, частини Донецької та Луганської областей)”, – написала Кравчук.
За резолюцію свої голоси віддали 70 делегатів.
Українська делегація подала 6 правок, які були усі попередньо схвалені комітетом більшістю голосів і підтримані такою ж більшістю в залі.
Правозахисники також мають інформацію, що на непідконтрольній Києву території ОРДЛО безвісти зникли 479 осіб, на підконтрольній – 723 особи, на території, підконтрольність якої не визначено, – 329 осіб, а під час бойових дій – 31 особа.
- Парламентська асамблея Ради Європи затвердила повноваження російської делегації попри оскарження з боку України.
- Нагадаємо, на зимовому засіданні ПАРЄ фізична присутність делегатів буде обмежена.