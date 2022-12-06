В Індонезії схвалили новий кримінальний кодекс, який забороняє секс поза шлюбом. До того ж, це стосуватиметься не лише громадян країни, але й іноземців.

Про це повідомляє ВВС News.

Відповідно до нових законів, які набудуть чинності через три роки, статеві стосунки поза шлюбом передбачатимуть ув’язнення до року. Ряд змін відбувся після зростання релігійного консерватизму в країні з мусульманською більшістю.

Критики вважають цей закон “катастрофічним” для прав людини та потенційним ударом по туризму та інвестиціях. Цього тижня кілька груп переважно молодих людей протестували проти закону біля парламенту в Джакарті. Очікується, що нові закони будуть оскаржені в суді.

Вони однаково стосуються як місцевих жителів, так і іноземців, які проживають в Індонезії або відвідують такі місця відпочинку, як Балі. Згідно із законодавством, неодружені пари, спіймані під час сексу, можуть бути ув’язнені терміном до року.

Крім того, неодруженим парам заборонено жити разом, за порушення закону їх можуть ув’язнити на термін до шести місяців. Подружня зрада також буде злочином, за який людину можуть ув’язнити.

Прихильники ж закону кажуть, що зміни внесено, щоб врахувати занепокоєння невдоволених законом, відтак для початку судового переслідування скаргу мають подати діти, батьки або дружина обвинуваченої пари.

28-річна мусульманка Адженг, яка живе в місті Депок на Західній Яві, сказала, що тепер вона знаходиться в зоні ризику через те, що живе зі своїм партнером протягом останніх п’яти років. “За новим законом ми обоє можемо потрапити до в’язниці, якщо хтось із сім’ї вирішить подати заяву в поліцію”, – сказала вона BBC.

Крім того, багато компаній також виступали проти законодавства, адже вважають, що воно перешкоджає відвідувачам та інвестиціям. “Нам час прийняти історичне рішення щодо поправки до кримінального кодексу та облишити колоніальний кримінальний кодекс, який ми успадкували”, — заявила у парламенті міністр юстиції Ясонна Лаолі.

Проте, попри невдоволення, парламент одностайно ухвалив новий кодекс із понад 600 статей. Нове законодавство містить безліч статей, які передбачають кримінальну відповідальність за аморальність і богохульство та обмежують політичне й релігійне самовираження.

Директор відділу прав людини Human Rights Watch в Азії Елейн Пірсон сказала ВВС, що це «велика невдача для країни, яка намагалася зобразити себе сучасною мусульманською демократією».

Відтепер у кодексі є шість законів про богохульство, включаючи відступництво — відмову від релігії. Вперше з моменту здобуття незалежності Індонезія визнає незаконним переконання когось бути невіруючим. Нові статті про наклеп також забороняють образи президента чи критику державної ідеології. Однак законодавці заявили, що вони додали захист свободи слова та протестів заради суспільних інтересів.