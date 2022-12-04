Сьогодні на острові Ява (Індонезія) почалося виверження вулкана Семеру. У зв'язку з чим місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки для регіону та евакуювала близько 2000 мешканців сіл, розташованих у зоні потенційного ураження.

Про це інформує Reuters.

Виверження почалося о 2:46 ночі (1946 за Гринвічем у суботу), і тривають рятувальні, пошукові та евакуаційні роботи.

Вулкан Семеру – найвища гора на острові Ява. Торік його виверження призвело до загибелі 50 осіб, тисячі довелося евакуювати. Зараз відомостей про жертв поки що не надходило.

Очевидці стверджують, що ще з ранку більшість доріг були перекриті і йде сильний дощ із попелу. 1979 осіб з сіл навколо було розміщено по 11 безпечних притулках, людям роздали захисні маски. Зараз стовп попелу вулкана досяг 15 км.

Центр вулканології та зменшення геологічної небезпеки Індонезії (PVMBG) підвищив рівень вулканічної активності до найвищого рівня та попередив жителів не наближатися до центру виверження Семеру на ближче 8 км. Гарячі хмари попелу дрейфували майже на 19 км від центру виверження.