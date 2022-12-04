Про це інформує Reuters.

Виверження почалося о 2:46 ночі (1946 за Гринвічем у суботу), і тривають рятувальні, пошукові та евакуаційні роботи.

Вулкан Семеру – найвища гора на острові Ява. Торік його виверження призвело до загибелі 50 осіб, тисячі довелося евакуювати. Зараз відомостей про жертв поки що не надходило.

Очевидці стверджують, що ще з ранку більшість доріг були перекриті і йде сильний дощ із попелу. 1979 осіб з сіл навколо було розміщено по 11 безпечних притулках, людям роздали захисні маски. Зараз стовп попелу вулкана досяг 15 км.

Вулканічний попіл видно з Проножіво після виверження вулкана Маунт-Семеру в Лумаджангу, провінція Східна Ява, Індонезія, 4 грудня 2022 р. Antara Foto/Eri/ через REUTERS

Центр вулканології та зменшення геологічної небезпеки Індонезії (PVMBG) підвищив рівень вулканічної активності до найвищого рівня та попередив жителів не наближатися до центру виверження Семеру на ближче 8 км. Гарячі хмари попелу дрейфували майже на 19 км від центру виверження.

  • Наприкінці листопада на острові Ява трапився смертоносний землетрус магнітудою 5,6, унаслідок якого загинуло 162 особи. Більшість загиблих були дітьми та студентами, які тоді перебували в навчальних закладах. Катаклізм викликав зсуви ґрунту й обвал будівель.