Про це повідомляє державна телерадіокомпанія Ірану IRIB.

Представник президії парламенту Асадулла Аббасі повідомив, що народні депутати повинні були розглянути, зокрема, питання бюджету. Однак після того, як стало відомо, що декілька членів парламенту хворі на коронавірус, аби уникнути зараження інших співробітників було прийнято рішення провести засідання пізніше.

Відповідаючи на запитання про те, у скількох депутатів було підтверджено коронавірус, Аббасі зазначив, що наразі міністерство охорони здоров’я не оголосило точне число. Деяким тести було проведено повторно, щоб визначити точний результат.