Народні депутати України сьогодні ухвалили постанову 2672 "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідне рішення проголосували 351 нардепів.

“Проєкт постанови передбачає комплекс заходів, направлених на поліпшення становища українських дітей та удосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення та дотримання прав дитини в Україні”, – йдеться в пояснювальній записці.

З прийняттям документу Парламент зобов’язав Кабінет міністрів ужити низку заходів “у зв’язку з накопиченням проблемних питань у сфері забезпечення та захисту прав дитини, виникненням нових викликів, пов’язаних зі збройним конфліктом на сході країни, безсистемним реформуванням базових процедур та структур, завдання яких полягає у забезпеченні та дотриманні прав дітей, які становлять шосту частину українського соціуму”.