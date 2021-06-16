Про це повідомляє телеканал CNN.
За закон проголосували 157 депутатів з правлячої націоналістичної партії “Фідес” (Fidesz) та ультраправої опозиційної партії “Йоббік”.
Зазначається, що націоналістичний прем’єрміністр Віктор Орбан виступає проти ЛГБТ та іммігрантів, його партія просуває християнсько-консервативну лінію.
Закон накладає заборону на доступ дітей та молоді (віком до 18 років) до книжок, фільмів та інших носіїв інформації, в яких описуються чи зображаються інші, ніж гетеросексуальність, види сексуальності. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди.
Ці норми є частиною пакету законодавства, що також включає жорстке покарання за сексуальне насильство над дітьми та підлітками, а також створення “реєстру педофілів”.
Це рішення парламенту на думку критиків помилково об’єднує педофілію з проблемами ЛГБТ-спільнот і викликало масовий мітинг біля стін законодавчого органу в понеділок. Кілька правозахисних груп закликали “Фідес” відкликати законопроєкт.
Закон встановлює перелік організацій, яким дозволено проводити навчання з питань сексу в школах.
В Угорщині одностатеві шлюби не визнаються, і тільки гетеросексуальні пари можуть законно всиновлювати дітей.
- Член Європейського парламенту, який представляє партію прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана, подав у відставку зі своєї посади після того, як його затримали за участь у секс-вечірці.
- Угорський євродепутат Йожеф Сайєр, якого затримали на секс-вечірці у Брюсселі, хизувався, що сам був організатором масових оргій.