У вівторок, 15 червня, парламент Угорщини прийняв закон, що забороняє поширення в школах матеріалів, які, як вважається, пропагують гомосексуальність і зміну статі. Рішення було прийнято на тлі різкої критики з боку правозахисних груп і опозиційних партій.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За закон проголосували 157 депутатів з правлячої націоналістичної партії “Фідес” (Fidesz) та ультраправої опозиційної партії “Йоббік”.

Зазначається, що націоналістичний прем’єрміністр Віктор Орбан виступає проти ЛГБТ та іммігрантів, його партія просуває християнсько-консервативну лінію.

Закон накладає заборону на доступ дітей та молоді (віком до 18 років) до книжок, фільмів та інших носіїв інформації, в яких описуються чи зображаються інші, ніж гетеросексуальність, види сексуальності. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди.

Ці норми є частиною пакету законодавства, що також включає жорстке покарання за сексуальне насильство над дітьми та підлітками, а також створення “реєстру педофілів”.

Це рішення парламенту на думку критиків помилково об’єднує педофілію з проблемами ЛГБТ-спільнот і викликало масовий мітинг біля стін законодавчого органу в понеділок. Кілька правозахисних груп закликали “Фідес” відкликати законопроєкт.

Закон встановлює перелік організацій, яким дозволено проводити навчання з питань сексу в школах.

В Угорщині одностатеві шлюби не визнаються, і тільки гетеросексуальні пари можуть законно всиновлювати дітей.