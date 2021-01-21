Політична партія "Демократична сокира" звернулася до українських та іноземних банків, чиїм клієнтом є нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, з вимогою заблокувати його рахунки.

Про це поінформували в пресслужбі партії. Прес-реліз “Демсокири” є в розпорядженні #Букв.

Приводом для звернення стали введені щодо нардепа американські санкції за втручання у вибори в США.

“Принаймні з 2019 року Андрій Деркач та його соратники (до яких належить Олександр Дубінський) використовували засоби масової інформації США, платформи соціальних мереж у США і впливових людей США для розповсюдження необґрунтованих та таких, що вводять в оману, звинувачень у тому, що чинні та колишні офіційні особи США займались корупцією, відмиванням грошей та незаконним політичним впливом в Україні… Таким чином Олександр Дубінський підпадає під дію наказу президента США 13848 за те, що він прямо чи опосередковано долучався, спонсорував, приховував чи в інший спосіб брав участь у іноземному впливі на вибори у США”, – йдеться у зверненні партії.

Активісти “Демсокири” просять повідомити, коли зазначені фінустанови заблокують рахунки Дубінського та інших осіб, котрі разом із ним потрапили під санкції Міністерства фінансів США.

На Facebook-сторінці партії йдеться, що листа було направлено в офіси Tatra banka (Словаччина), “Універсал Банка”, “Банка Південний”, “ПриватБанка”, “Альфа-Банка” (всі – Україна) і в банки-кореспонденти.

Варто відзначити, що раніше “Демократична сокира” запустила флешмоб #MakeDubinskyNullAgain, спрямований на видалення сторінок нардепа Дубінського із соціальних мереж Facebook, Instagram та YouTube.

Як відомо, 11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші.

Зазначалося, що юридичні та фізичні особи, щодо яких санкції було запроваджено, “є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року”. У заяві Деркача називають людиною, яка понад 10 років є “активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський, як вважається, сприяли діям Деркача щодо розповсюдження закидів стосовна Джо Байдена, тоді ще кандидата на посаду президента США.

#Букви раніше докладно розповідали, як Олександр Дубінський завоював місце в списку санкцій США.