В Німеччині партія канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) програла вибори в місцеві парламенти (ландтаги) у двох федеральних землях - Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. ХДС займає другі місця.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними екзит-полу телеканалів ARD і ZDF, в Баден-Вюртемберзі перемогу здобуває партія “Зелені” на чолі з прем’єр-міністром землі Винфридом Кречманном. Партія отримала підтримку 31-31,5% виборців, що є кращим результатом “Зелених” на виборах в ландтаг в історії.

Друге місце з 23% посідає Християнсько-демократичний союз, який знаходився в урядовій коаліції з “Зеленими”. Цей результат став найгіршим в історії на виборах в ландтаг цієї федеральної землі.

У Рейнланд-Пфальці перемагає СДПН на чолі з прем’єром землі Малу Драєр. Партія, яка керує в землі вже 30 років, набирає 33,5-34,5% голосів, трохи менше, ніж на минулих виборах у 2016 році. За ХДС проголосували 25,5-26%, а за “Зелених” – 8,5-9,5%. Результат консерваторів в цій землі теж – найгірший в історії.

У вересні цього року мають відбутися вибори до німецького Бундестагу.

Що відбувається в ХДС?

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель дійшла рішення піти з посади лідера партії ХДС.

Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів у вересні цього року.

Історично склалося так, що голова ХДС веде партію на вибори, а в разі перемоги обіймає посаду канцлера. Однак Меркель виступала за розділення цих посад. Сьогодні невідомо, чи Лашет очолить виборчий список ХДС та чи претендуватиме на посаду глави уряду.

У грудні 2018 року головою Християнсько-демократичного союзу на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.

У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована у своїй імовірній наступниці Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост глави уряду ФРН.