Про це проінформували у пресслужбі партії.

Минулого тижня ХДС провела онлайнове голосування серед своїх делегатів щодо обрання нового керівника партії.

На посаду претендували троє: корпоративний юрист Фрідріх Мерц, прем’єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет та голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген.

Після онлайнового голосування відбулося ще одне додаткове — поштою. У п’ятницю, 22 січня, партія підбила підсумки.

Отримавши 83,35% підтримки (796 голосів делегатів з 980) новим головою ХДС став Армін Лашет.

Лашет подякував колегам за довіру та наголосив, що спрямовуватиме свої зусилля на те, щоб три коріння ХДС — християнсько-соціальне, ліберальне та консервативне — залишалися однаково помітними.

“Моя мета — очолити та об’єднати людей. Я хочу реалізовувати ідеї, але в діалозі з усіма, хто бере участь у цьому”, — сказав він.

Зеленський привітав Лашета

Президент України Володимир Зеленський став першим лідером держави, який мав переговори з Лашетом після підтвердження результатів голосування, інформує пресслужба.

Зеленський побажав Лашету успіхів та висловив сподівання, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну.

“Ми високо цінуємо, що завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді із соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні реформ та досягненні миру. Розраховуємо, що за вашої підтримки і в наступному коаліційному договорі за підсумками майбутніх виборів до Бундестагу ця традиція буде продовжена”, — цитує Зеленського пресслужба.

Також Зеленський порушив питання щодо закріплення в майбутній коаліційній угоді європейської перспективи України.

“Сподіваємося також, що формулювання про підтримку України та її євроінтеграційного курсу матимуть ще більш амбітний характер, включаючи закріплення європейської перспективи для України”, – додав Зеленський.

Співрозмовники домовилися розвивати потенціал співпраці між Україною та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія. Глава держави запросив Арміна Лашета з візитом до України.

Що відбувається в ХДС?

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель дійшла рішення піти з посади лідера партії ХДС.

Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів у вересні цього року.

Історично склалося так, що голова ХДС веде партію на вибори, а в разі перемоги обіймає посаду канцлера. Однак Меркель виступала за розділення цих посад. Сьогодні невідомо, чи Лашет очолить виборчий список ХДС та чи претендуватиме на посаду глави уряду.

У грудні 2018 року головою Християнсько-демократичного союзу на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.

У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована у своїй імовірній наступниці Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост глави уряду ФРН.