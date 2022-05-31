У Франції зреагували на загибель журналіста Фредеріка Леклерка, який отримав смертельне поранення унаслідок обстрілу росіянами евакуаційної колони поблизу Сєвєродонецька.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

На загибель Фредеріка Леклера зреагувала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. За її словами, Франція вимагає якнайшвидшого та прозорого розслідування обставин “цієї драми”.

Вона додала, що звернулась з цього приводу до президента України Володимира Зеленського та очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая з закликом допомогти у розслідувані. Обидва запевнили її у допомозі та підтримці.

“Це подвійний злочин – націлитись на евакуаційний конвой та журналіста”, – наголосила Катрін Колонна.

Зреагував на загибель журналіста і президент Франції Емманюель Макрон. Він наголосив, що Фредерік Леклерк прибув до України аби показати реальність війни, однак отримав смертельне поранення, перебуваючи в евакуаційному авто разом з мирними мешканцями, які змушені рятуватись від російських бомб.