Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній разом проведуть літургію в Святій Софії у Києві.

Про це поінформували в пресслужбі Київської Митрополії Православної Церкви України (ПЦУ).

Два предстоятелі очолять урочисту Божественну літургію, яка відбудеться в неділю, 22 серпня цього року, на території собору Святої Софії в Києві.

Богослужіння проходитиме під відкритим небом. Початок – о 9:00.

“Запрошуємо духовенство і вірних до спільної молитви. Просимо враховувати заходити безпеки, які будуть вживатися”, – зазначили в ПЦУ.

Як уточнили в пресслужбі, 21 серпня о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Як відомо, саме патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

Вселенський патріарх прибуде до України на 30-ту річницю незалежності нашої країни. Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році.

Томос про автокефалію ПЦУ

15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор православних церков, на якому вибрали першого предстоятеля Православної церкви України. Ним став 39-річний Патріарший намісник, митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (в миру – Думенко Сергій Петрович).

9 січня 2019 року члени Синоду Вселенського патріархату підписали в Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України. 14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.

3 лютого 2019 року в Софії Київській під час Божественної літургії пройшла церемонія інтронізації глави Православної церкви України Епіфанія. Церемонія інтронізації завершила всі процедури, які стверджували автокефалію ПЦУ.

Після створення у результаті Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року Православної церкви України розпочався перехід церковних громад до ПЦУ. Понад 500 релігійних громад та монастирів зробили заяви про перехід з УПЦ МП до ПЦУ.