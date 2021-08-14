Про це поінформували в пресслужбі Київської Митрополії Православної Церкви України (ПЦУ).
Два предстоятелі очолять урочисту Божественну літургію, яка відбудеться в неділю, 22 серпня цього року, на території собору Святої Софії в Києві.
Богослужіння проходитиме під відкритим небом. Початок – о 9:00.
“Запрошуємо духовенство і вірних до спільної молитви. Просимо враховувати заходити безпеки, які будуть вживатися”, – зазначили в ПЦУ.
Як уточнили в пресслужбі, 21 серпня о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.
Як відомо, саме патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.
Вселенський патріарх прибуде до України на 30-ту річницю незалежності нашої країни. Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році.
Томос про автокефалію ПЦУ
15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор православних церков, на якому вибрали першого предстоятеля Православної церкви України. Ним став 39-річний Патріарший намісник, митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (в миру – Думенко Сергій Петрович).
9 січня 2019 року члени Синоду Вселенського патріархату підписали в Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України. 14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.
3 лютого 2019 року в Софії Київській під час Божественної літургії пройшла церемонія інтронізації глави Православної церкви України Епіфанія. Церемонія інтронізації завершила всі процедури, які стверджували автокефалію ПЦУ.
Після створення у результаті Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року Православної церкви України розпочався перехід церковних громад до ПЦУ. Понад 500 релігійних громад та монастирів зробили заяви про перехід з УПЦ МП до ПЦУ.
- Синод ПЦУ залишив почесному патріарху Філарету керівництво Київською єпархією. Сам Філарет заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкви лише нову залежність”.
- В УПЦ Київського патріархату переконані, що візит Варфоломія має бути “наповнений справжньою історичною місією та вагою”. Вселенського патріарха закликають надати УПЦ КП Томос.