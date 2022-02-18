Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, коментуючи перемовини з США та НАТО, вдався до жаргону та запропонував західним дипломатам вчиняти "за поняттями".

Відповідну заяву він зробив пропагандистському агентству RT.

Лавров зазначив, що Москва вимагає від США та НАТО аби ті враховували всі її “гарантії безпеки” та виконували їх. За його словами, “лише обіцянок буде недостатньо”, навіть якщо вони будуть подані в письмовій формі.

“Ми домагатимемося, щоб усе було чесно. Не хочу до жаргону звертатися, але все-таки у нас є таке поняття: пацан сказав – пацан зробив. Принаймні цього “поняття” повинні дотримуватися і на міжнародному рівні”, – заявив голова МЗС РФ.

Наприкінці Лавров додав, що російський президент Путін неодноразово наголошував на тому, що НАТО нібито в 1990-х обіцяло Росії не розширюватися. Водночас у НАТО це заперечують і заявляють, що Альянс таких обіцянок не давав.