Відповідну заяву він зробив пропагандистському агентству RT.
Лавров зазначив, що Москва вимагає від США та НАТО аби ті враховували всі її “гарантії безпеки” та виконували їх. За його словами, “лише обіцянок буде недостатньо”, навіть якщо вони будуть подані в письмовій формі.
“Ми домагатимемося, щоб усе було чесно. Не хочу до жаргону звертатися, але все-таки у нас є таке поняття: пацан сказав – пацан зробив. Принаймні цього “поняття” повинні дотримуватися і на міжнародному рівні”, – заявив голова МЗС РФ.
Наприкінці Лавров додав, що російський президент Путін неодноразово наголошував на тому, що НАТО нібито в 1990-х обіцяло Росії не розширюватися. Водночас у НАТО це заперечують і заявляють, що Альянс таких обіцянок не давав.
- Нагадаємо, на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Вершинін підтвердив, що російські війська поки залишаються на українському кордоні. Водночас він наголосив, що Росія на власній території проводить навчання, котрі не містять загрозу для України.
- Також Державний секретар США Ентоні Блінкен має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного тижня, оскільки держсекретар США попередив, що криза в Україні є “моментом небезпеки для життя і безпеки мільйонів людей”.