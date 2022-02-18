Про це пише британське інформаційне агентство The Guardian.
У Державному департаменті США заявили, що Блінкен прийняв запрошення зустрітися з Лавровим за умови відсутності вторгнення в Україну. Цей крок дає надію на те, що дипломатичні канали залишаються відкритими, навіть якщо попередження США про неминуче вторгнення стають все гучнішими.
“Якщо вони все-таки вторгнуться найближчими днями, це дасть зрозуміти, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії”, – сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.
Новий етап зустрічей між західними лідерами починається в сьогодні, 18 лютого, коли президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з лідерами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великобританії, Європейського Союзу та НАТО.
Віцепрезидентка США Камала Харріс також має прибути до Мюнхена для кількох днів переговорів зі світовими лідерами, зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, міністром закордонних справ Великобританії Ліз Трасс та президентом України Володимиром Зеленським.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала Росію за її “вимоги холодної війни” і за відмову від участі в зустрічі.
- Під час Ради безпеки ООН, яка пройшла 17 лютого, Ентоні Блінкен заявив, що останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.
- Також під час засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй 17 лютого російська сторона заявила, що Союз Радянських Соціалістичних Республік ще живий та продовжує своє існування.
- Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації оприлюднили заяву після офіційної відповіді Кремля на письмовий документ Сполучених Штатів Америки щодо вимог “гарантій безпеки”.
- Російська сторона планує наполягати на публічній заяві НАТО щодо відмови прийняти Україну до Альянсу. Відповідну заяву оприлюднив глава російської делегації в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Костянтин Гаврилов.