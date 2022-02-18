Ентоні Блінкен має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного тижня, оскільки держсекретар США попередив, що криза в Україні є "моментом небезпеки для життя і безпеки мільйонів людей".

Про це пише британське інформаційне агентство The Guardian.

У Державному департаменті США заявили, що Блінкен прийняв запрошення зустрітися з Лавровим за умови відсутності вторгнення в Україну. Цей крок дає надію на те, що дипломатичні канали залишаються відкритими, навіть якщо попередження США про неминуче вторгнення стають все гучнішими.

“Якщо вони все-таки вторгнуться найближчими днями, це дасть зрозуміти, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії”, – сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Новий етап зустрічей між західними лідерами починається в сьогодні, 18 лютого, коли президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з лідерами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великобританії, Європейського Союзу та НАТО.

Віцепрезидентка США Камала Харріс також має прибути до Мюнхена для кількох днів переговорів зі світовими лідерами, зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, міністром закордонних справ Великобританії Ліз Трасс та президентом України Володимиром Зеленським.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала Росію за її “вимоги холодної війни” і за відмову від участі в зустрічі.