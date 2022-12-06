У Києві павільйон "Квіти України" позбавили статусу пам’ятки. Відтепер будівлю 1980-х років у стилі модернізму можуть перетворити на офісний центр.

Про це повідомляє пресслужба ГО “Зберегти Квіти України” у Facebook.

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною приписку про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті, наказ Департаменту охорони культурної спадщини (ДОКС) № 46 від 29 липня 2021 року, а також скасував наказ Міністерства культури та інформаційної політики № 625 від 6 серпня 2021 року.

За рішенням суду, “Квіти України” більше не мають статусу пам’ятки та охоронного статусу. Це означатиме, що забудовника більше не спинятиме припис Мінкульту про заборону будівельних робіт.

Зазначається, що забудовник, який планує звести скляний офісний центр на місці павільйону, використовує оцінку Центру консервації предметів археології, що спростовує ідеї про цінність, унікальність будівлі та її відповідність критеріям пам’ятки.

Зараз громадська організація шукає юридичні шляхи вирішення ситуації та скоро представить свою позицію, закликаючи Мінкульт та ДОКС подати апеляцію та висловити свою офіційну позицію щодо цього рішення.

“ОАСК пояснив скасування статусу тим, що будівля модернізму – це радянщина, проєкт забудовника (якого не існує) – відповідає європейським зразкам (щоб це не значило), Мінкульт і ДОКС воюють з приватним бізнесом, а рішення про надання статусу – некомпетентне і заангажоване. ОАСК компетентно вирішив, що Квіти — “об’єкт радянських часів, в стані, який естетичної краси та цінності історичному обличчю Києва не додає”. То що щодо незаангажованості?”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. “Квіти України” — будинок, збудований у 1980-х роках за проєктом архітектора Миколи Левчука, де мала б розміщуватися оранжерея та квітковий магазин.