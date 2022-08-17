Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що кількість вулиць Пушкіна в Україні варто скоротити. Він також вважає, що пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ можна демонтувати.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

За словами міністра, в Україні існує орієнтовно 400 вулиць імені Пушкіна. Ткаченко зазначив, що “нам стільки не потрібно”.

Стосовно ж пам’ятника російській імператриці для нього думка очевидна — “Навряд його потрібно залишати”. Проте першочергово подібне рішення мають ухвалити одеські депутати і подати до Мінкульту відповідне звернення.

“Якщо воно надійде – не сумнівайтеся, ми дамо згоду”, — наголосив міністр.

Також міністр нагадав, що для знесення пам’ятника існує передбачена законом процедура. У випадку, якщо пам’ятник належить до списку місцевої культурної спадщини, то спершу місцева влада має подати рішення щодо його виключення з цього списку. У такому випадку його можуть перенести в інше місце. Наприклад, на алею радянських пам’ятників чи віддати до музею.

“Тобто не обов’язково трощити”, – пояснив Олександр Ткаченко.

Міністерство просить місцеві органи влади вирішувати самостійно щодо місцевих пам’яток. Зокрема зважати на думки експертів, місцеві традиції чи історії, які пов’язані з тим місцем.

Якщо пам’ятка національна, то Мінкульт внесе пропозицію до Кабміну, котрий і ухвалюватиме відповідне рішення.

Загалом Мінкульт підтримує декомунізацію. Для цього раніше була створена рада експертів із декомунізації та дерусифікації. Проте міністерство не може наказувати закладам культури, що їм робити.

“Треба діяти відповідно до закону і не забувати, що ми толерантна європейська держава, а тому відмова від радянської спадщини має відбуватися прозоро, з обговоренням експертів та з урахуванням нюансів регіонів”, — резюмував він.