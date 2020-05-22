З 22 травня ПЦУ поступово відновлює спільні богослужіння за участю вірян з дотриманням певних заходів безпеки.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ у Facebook.

“Увесь час карантинних заходів Православна церква України дотримувалася обмежень, розділяючи цей тягар з усім українським суспільством… У зв’язку з поступовим зняттям урядом обмежень карантину Православна церква України з 22 травня поступово відновлює спільні богослужіння за участю мирян з дотриманням певних заходів безпеки в регіонах, в яких простежується поліпшення епідеміологічної ситуації”, – йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зазначили, що вірянам необхідно дотримуватися карантинних вимог. Згідно з розпорядженням Кабміну, дозволяється проведення богослужінь за участю не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі храму.

Основні правила участі в богослужіннях:

перед тим, як піти на богослужіння, потрібно виміряти температуру. У разі поганого самопочуття або при наявності ознак респіраторних захворювань варто залишитися вдома;

у разі хорошого самопочуття до храму заходити можна тільки у масках. У тому випадку, коли людина її не має з собою, прихід має запропонувати її вірянам;

в храмі обов’язково повинні бути присутніми дезінфікуючі засоби, розташовані відразу при вході;

слід регулярно дезінфікувати храм і поверхні, хоча для шанування ікон досі досить поклону;

якщо храм заповнений відповідно до норм карантину, інші віряни можуть брати участь в богослужінні на території храму – із дотриманням соціальної дистанції. Для цього священнослужителям слід попередньо позначити місця для зручності та безпеки вірян;

причастя буде як і раніше подаватися кожному окремо в руки. Перед самим таїнством як священник, так і миряни мають окремо продезінфікувати руки.

“Онлайн-трансляції богослужінь також триватимуть у нас на сторінках. Тому ви зможете також долучатися до богослужінь дистанційно, поки наша країна остаточно не вийде з карантину”, – додали в ПЦУ.