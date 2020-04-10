Відповідне рішення опублікували на сторінці ПЦУ в Facebook.

У рішенні зазначено, що воно обумовлено необхідністю дотримуватися заходів карантину, встановлених державою, а також – “турботою про тілесне і духовне здоров’я віруючих”.

По-перше, вирішено не проводити освячення верби і великодніх страв в храмах і на прихрамової території, як це було раніше.

По-друге, не перешкоджати прихожанам, які будуть приходити в храм після богослужбового часу.

По-третє, інформувати громадян про можливість освятити їх великодні кошики біля місць їх проживання за умови збереження соціальної дистанції. При цьому, рекомендується не допускати масового скупчення людей, а також контролювати – чи дотримуються вони заходів карантину.

По-четверте, дозволено освячувати паски та великодні страви в місцях їх виготовлення, прикріплюючи до них позначку про те, що вони вже освячені священнослужителем.

По-п’яте, дозволити парафіянам відвідувати храми в святкові дні, щоб освятити кошики і вербу після проведення богослужінь.

“У випадку, якщо миряни не мали можливості в один з перерахованих способів отримати благословення верби, великодніх страв – дозволити мирянам в день свята в час після прочитання відповідних молитов про благословення в храмах, окропити їх святою водою, адже вона освячується “щоб все, що черпають і споживають, мали її на очищення душ і тіл, на зцілення пристрастей, на освячення будинків і на будь-яку користь велику”, – сказано в рішенні Синоду ПЦУ.

По-шосте, вирішили приймати рішення про те, чи проводити святкові богослужіння в храмах відповідно до епідеміологічною ситуацією в регіоні. Тобто їх можуть проводити в храмі, на вулиці або не проводити взагалі. При цьому священнослужителі зобов’язуються стежити за дотриманням соціальної дистанції.

По-сьоме, перенести відвідування кладовищ у поминальні дні після Великодня на 6 червня.

По-восьме, закликали через ЗМІ та оголошення нагадати родичам подбати про рідних і близьких в похилому віці, щоб ті також мали освячені паски та великодні страви в своїх будинках в умовах карантину.